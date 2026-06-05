SAD nastoje usvojiti rezoluciju protiv Irana u IAEA-i

Međunarodna novinska agencija ABNA - Diplomate sa sjedištem u Beču izjavile su za Reuters da Sjedinjene Američke Države pripremaju nacrt rezolucije kojom će osuditi Iran na predstojećem sastanku Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ovaj potez, koji će vjerovatno naići na protivljenje Rusije i Kine, mogao bi dodatno zakomplicirati osjetljive američko-iranske pregovore o produženju primirja i oživljavanju nuklearnog sporazuma.

"Mislim da će ovaj potez razljutiti iransku stranu", rekao je novinarima Mihail Uljanov, ruski ambasador pri IAEA-i, na marginama sastanka odbora u Beču.

Uljanov je dodao da smatra da je malo vjerovatno da će Sjedinjene Američke Države podnijeti rezoluciju, ali ako bude podnesena, Rusija i Kina (koje su bile jedini protivnici prethodnih rezolucija protiv Irana) ponovo bi joj se usprotivile. Prema izvještaju, rezolucija poziva Iran da dozvoli inspektorima IAEA pristup svojim nuklearnim postrojenjima.

Posljednji put, Upravni odbor IAEA-e usvojio je rezoluciju protiv Irana u novembru prošle godine. Tom rezolucijom Iran je pozvan da "bez odlaganja" obavijesti IAEA o statusu svojih zaliha obogaćenog uranijuma i bombardovanih nuklearnih lokacija.

IAEA do sada nije osudila izraelske i američke napade na iranska nuklearna postrojenja.

IAEA je također optužena za curenje osjetljivih informacija vezanih za iranski nuklearni program agresorima.