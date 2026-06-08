Trump poziva na prekid razmjene napada između Teherana i Tel Aviva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je obje strane da odmah prekinu sukobe, nekoliko sati nakon nastavka međusobnih napada između Irana i cionističkog režima. Razvoj događaja koji je povećao rizik od povratka ratu i raspada krhkog primirja.

Prema izvještaju Al Jazeere, Trump je u poruci na društvenoj mreži Truth Social napisao da Iran i Izrael moraju odmah zaustaviti rat. U ovoj poruci nije dao daljnje detalje o svom zahtjevu.

Američki mediji tvrde da Trump posljednjih dana vrši značajan pritisak na izraelski režim da zaustavi napade u Libanu i otvori put širem sporazumu s Iranom.

Navodi se da je ovaj pritisak dostigao vrhunac prošle sedmice tokom Trumpovog telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Međutim, u nedjelju je izraelski režim prvi put otkako su SAD najavile plan prekida vatre za Libanon pokrenuo napade na južna predgrađa Bejruta.

Kao odgovor na ove napade, Iran je pokrenuo nekoliko talasa raketnih napada na ciljeve na okupiranim teritorijama. Ova akcija povećala je zabrinutost zbog njenog uticaja na pregovore između Teherana i Washingtona.

Uprkos eskalaciji napetosti, Trump je naglasio da je postizanje sporazuma o okončanju sukoba i dalje moguće.

Rekao je za Financial Times: "Ovo neće imati nikakvog uticaja na sporazum. Ja sam taj koji donosi odluke. Ja donosim sve odluke. On (Netanjahu) nije taj koji donosi odluke."

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za Reuters da je Trump razgovarao s Netanyahuom iz svog privatnog golf kluba u Bedminsteru, New Jersey.

Poziv je trajao oko pola sata, rekao je zvaničnik, ali nisu objavljeni daljnji detalji o razgovoru.

Novinska agencija Axios je ranije izvijestila, pozivajući se na američkog zvaničnika, da je Trump zamolio Netanyahua da se suzdrži od daljnjih napada u pozivu jer je Washington na ivici postizanja značajnog napretka u sporazumu.

Fox News je izvijestio da je Trump rekao Iranu: "Moja ponuda Iranu je: Ispalili ste svoje rakete, dosta je; Vratite se za pregovarački stol i finalizirajte sporazum.

Neka vrsta prekida vatre na snazi ​​je između Teherana i Washingtona od 19. aprila. Ovo primirje je formirano nakon rata koji je započeo 9. marta 1404. godine, napadima SAD-a i cionističkog režima na Iran. Rat u kojem je više od tri hiljade iranskih građana poginulo.