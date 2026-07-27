Netanyahu: Iran je glavni fokus sastanka s Trumpom

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - pozivajući se na Reuters, izraelski premijer Benjamin Netanyahu otišao je u ponedjeljak u Washington i rekao da će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ovo će biti osmi Netanyahuov sastanak s Trumpom od povratka američkog predsjednika na vlast i njihov prvi sastanak od februara, neposredno prije početka zajedničke vojne agresije na Iran.

U video izjavi na odlasku, Netanyahu je tvrdio: "U ovim komplikovanim vremenima, morate djelovati odlučno i velikom mudrošću." Razgovaraćemo o svim pitanjima na dnevnom redu, posebno o Iranu. Naravno, naš cilj je da zaštitimo našu sigurnost i da proširimo krug mira oko sebe."

Ovog mjeseca, cionistički režim nije učestvovao u agresivnoj operaciji Sjedinjenih Država protiv Irana oko dvije sedmice.

Netanyahu je posljednjih sedmica priznao da su on i Trump imali razlike, jer se čini da su se izraelski i američki interesi u regiji razišli.

Oštri telefonski razgovor u junu u kojem je američki predsjednik nazvao izraelskog premijera ludim, što je prvo procurilo u medije, a kasnije je javno potvrdio i sam Trump, razotkrio je tenzije između njih dvojice.