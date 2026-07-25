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Jemenski zvaničnik: Izbrišite prethodne napade iz sjećanja; situacija je ovaj put potpuno drugačija

25 juli 2026 - 23:59
News ID: 1845010
Jemenski zvaničnik: Izbrišite prethodne napade iz sjećanja; situacija je ovaj put potpuno drugačija

ABNA24: Medijski izvori i korisnici društvenih mreža izvijestili su večeras o nizu raketnih napada koji se pripisuju Jemenu na nekoliko područja i objekata u Saudijskoj Arabiji.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema onome što objavljuju arapski i jemenski izvori, u toku su napadi iz Jemena na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a objavljeni su izvještaji o uočavanju gustog dima na nebu iznad Jizana i pojavi nekoliko eksplozija u gradu Jizan. Istovremeno, neki izvori tvrde da je meta napada bila i zračna baza Khamis Mushait.

Kao nastavak ovih izvještaja, objavljene su vijesti o dolasku raketa ispaljenih u regiju Yanbu i aktiviranju sistema ranog upozoravanja u ovoj provinciji po drugi put. Prema objavljenim izvještajima, Saudijska civilna zaštita je također najavila aktiviranje sistema upozorenja u Yanbuu.

Neki medijski izvori su također tvrdili da su aerodromi u Džedi i Rijadu zaustavili ili suspendovali neke od svojih letova zbog sigurnosnih uslova koji su rezultat ovih napada; tvrdnja koju još nisu potvrdile zvanične saudijske vlasti.

U međuvremenu, Nasreddin Amer, član Političkog vijeća jemenskog pokreta Ansarullah, rekao je u saopštenju, osvrćući se na dimenzije ove operacije: „Izbrišite iz sjećanja veličinu i nivo prethodnih napada, jer je situacija ovaj put potpuno drugačija.“

Prema nekim regionalnim posmatračima, Aramcovi energetski objekti i infrastruktura mogli bi biti među mogućim metama ovih napada, posebno zato što je saudijska naftna infrastruktura bila na listi meta u prethodnim operacijama. Međutim, još uvijek nije bilo zvanične potvrde da su Aramcovi objekti bili meta u ovoj rundi napada.

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