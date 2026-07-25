Jemenski zvaničnik: Izbrišite prethodne napade iz sjećanja; situacija je ovaj put potpuno drugačija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema onome što objavljuju arapski i jemenski izvori, u toku su napadi iz Jemena na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a objavljeni su izvještaji o uočavanju gustog dima na nebu iznad Jizana i pojavi nekoliko eksplozija u gradu Jizan. Istovremeno, neki izvori tvrde da je meta napada bila i zračna baza Khamis Mushait.

Kao nastavak ovih izvještaja, objavljene su vijesti o dolasku raketa ispaljenih u regiju Yanbu i aktiviranju sistema ranog upozoravanja u ovoj provinciji po drugi put. Prema objavljenim izvještajima, Saudijska civilna zaštita je također najavila aktiviranje sistema upozorenja u Yanbuu.

Neki medijski izvori su također tvrdili da su aerodromi u Džedi i Rijadu zaustavili ili suspendovali neke od svojih letova zbog sigurnosnih uslova koji su rezultat ovih napada; tvrdnja koju još nisu potvrdile zvanične saudijske vlasti.

U međuvremenu, Nasreddin Amer, član Političkog vijeća jemenskog pokreta Ansarullah, rekao je u saopštenju, osvrćući se na dimenzije ove operacije: „Izbrišite iz sjećanja veličinu i nivo prethodnih napada, jer je situacija ovaj put potpuno drugačija.“

Prema nekim regionalnim posmatračima, Aramcovi energetski objekti i infrastruktura mogli bi biti među mogućim metama ovih napada, posebno zato što je saudijska naftna infrastruktura bila na listi meta u prethodnim operacijama. Međutim, još uvijek nije bilo zvanične potvrde da su Aramcovi objekti bili meta u ovoj rundi napada.