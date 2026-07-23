Pozivi na prekid represije i mučenja šiita u Bahreinu / Al Khalifa briše historijski identitet zemlje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Pokret za slobodu Bahreina objavio je u saopštenju: Dok režim Al Khalife nastavlja svoj rat protiv autohtonog stanovništva i šiitske većine, nedavno je najavio da će preuzeti šiitski odjel za vakufe, koji je star stotinu godina.

Al Khalifa je također zabranila centralne džuma-namaz u džamiji Al Sadiq u gradu Dirazu od oktobra 2024. Lokalno stanovništvo sada ustaje u samoodbrani i poziva međunarodnu zajednicu da preduzme mjere kako bi zaustavila ono što oni smatraju kulturnim genocidom. Konkretno, pozivaju se na Član 2 Zakona UN-a o genocidu i pozivaju branioce režima u Washingtonu i Londonu da preduzmu mjere kako bi zaustavili ovaj vjerski genocid. Tišina nije opcija, jer lokalno stanovništvo sebe vidi kao mete okupatora kalifata koji dugo nastoji izbrisati historijski identitet zemlje.

Nedavni obračun s vjerskim institucijama, učenjacima, ožalošćenima i aktivistima u Bahreinu se intenzivirao, a desetine lokalnih Bahreinaca uhapšene su i mučene u pritvorskim centrima u posljednje dvije sedmice.

Nedavni obračun započeo je ubrzo nakon napada SAD-a na Iran i usmjeren je na muškarce, žene, djecu, vjerske učenjake, ožalošćene, pjevače, blogere, novinare i sportiste. Prije nekoliko dana, politički zatvorenik Ahmed Jaafar napadnut je i teško povrijeđen na telefonskoj govornici unutar ozloglašenog zatvora "Jaw". Napadači su bila dva obična zatvorenika od kojih je moguće da je zatraženo da izvrše napad. Ahmeda Jaafara su holandske vlasti izručile prije tri godine, a odluka je naišla na kritike Evropskog parlamenta i narušila ugled Holandije.

Ove sedmice, sud u Al Khalifi osudio je dvojicu maloljetnika iz Bahreina iz grada Samahija na dugogodišnje zatvorske kazne. Mahdi Al-Mu'addin osuđen je na šest godina zatvora u dva odvojena slučaja, dok je Ali Hussein Al-Haiki osuđen na tri godine zatvora u jednom slučaju. Dvojica muškaraca uhapšena su na kraju vjerske ceremonije u Manami u znak obilježavanja mučeništva imama Husseina.

Sud je također osudio lokalnog Bahreinca na dvije godine zatvora i novčanu kaznu. Ahmed Al-Najjar optužen je za pozivanje na neovlaštenu vjersku procesiju, a nekoliko drugih mladića uhapšeno je zbog učešća u vjerskoj procesiji.