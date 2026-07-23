Američki zvaničnici priznaju cijenu afganistanskog rata; "Izgradnja nacije u američkom stilu odnijela je hiljade žrtava"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - američki ministar rata Pete Hegsett je na sastanku Odbora za budžetska sredstva američkog Senata, osvrćući se na ratove u Afganistanu i Iraku, rekao da su napori raznih američkih vlada da stvore društva zasnovana na modelu te zemlje imali ogromnu ljudsku cijenu.

Hegsett je na sastanku izjavio da je njegova generacija svjedočila naporima vlada obje stranke u Sjedinjenim Državama da obnove političke i društvene strukture Afganistana i Iraka, naporima koji su, kako je rekao, koštali "hiljade života".

Rekao je: "Ljudi naše generacije u Iraku i Afganistanu svjedočili su vladama obje stranke koje su pokušavale obnoviti društvo zasnovano na američkom modelu; naporima koji su koštali hiljade života."

Američki ministar rata dodao je da je Donald Trump obećao da Sjedinjene Države više neće ulaziti u ratove slične onima u Afganistanu i Iraku, te da je, kako je rekao, Trumpova administracija do sada slijedila takav pristup.

Trumpova naracija o cijeni afganistanskog rata

U poruci na društvenoj mreži „Truth Social“, američki predsjednik Donald Trump također je uporedio žrtve američkih ratova i napisao da je oko 2.000 američkih vojnika izgubilo živote u 20-godišnjem ratu u Afganistanu.

Osvrćući se na žrtve američkih vojnika u raznim ratovima, Trump je pokušao istaknuti razliku između afganistanskog rata i drugih američkih vojnih operacija i naglasiti svoju politiku izbjegavanja dugotrajnih ratova.

Međutim, žrtve afganistanskog rata nisu ograničene samo na američke vojnike. Prema objavljenim statistikama, tokom dvije decenije rata, desetine hiljada afganistanskih vojnika, talibanskih snaga, snaga drugih naoružanih grupa i civila izgubile su živote, a milioni su raseljeni.

Mike Pence: Nije bilo volje za potpunom pobjedom

Mike Pence, potpredsjednik SAD-a tokom Trumpovog prvog mandata, također je u izjavama o ratovima u Afganistanu i Iraku rekao da je jedna od važnih lekcija ovih ratova nedostatak dovoljne volje za postizanje potpune pobjede.

Pence je izjavio da su u ovim ratovima SAD imale određenu volju da nastave borbu, ali ta volja se nije pretvorila u jasnu strategiju za konačnu pobjedu.

„Uvijek se činilo da postoji volja za borbom, ali samo do određene mjere; to jest, bez odlučnosti da se postigne potpuna pobjeda“, rekao je.

Kraj najdužeg američkog rata

Sjedinjene Američke Države napustile su Afganistan u augustu 2021. godine nakon skoro dvije decenije vojnog prisustva. Povlačenje SAD-a pratio je kolaps bivše afganistanske vlade i povratak talibana na vlast.

Rat u Afganistanu, koji je započeo nakon napada 11. septembra 2001. godine, postao je najduži rat u američkoj historiji. Washington je prvobitno izjavio da je cilj operacije suprotstavljanje Al-Kaidi i sprječavanje da se Afganistan koristi kao baza za terorističke grupe, ali se američka misija od tada proširila kako bi stvorila novu političku i sigurnosnu strukturu u Afganistanu.

Nedavne izjave američkih zvaničnika oživjele su debatu o dostignućima, troškovima i posljedicama dvodecenijskog prisustva zemlje u Afganistanu, prisustva koje je na kraju završilo bez postizanja stabilne političke strukture.