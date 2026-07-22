Organizacija za ljudska prava iz Kaira oštro reagovala na hapšenja šiita u Egiptu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), organizacija EIPR/Egipatska inicijativa za individualna prava (EIPR) (nezavisna organizacija za ljudska prava u Kairu) u saopštenju je najavila novi talas represije i hapšenja najmanje 20 šiitskih muslimanskih građana u Kairu. Ova hapšenja, koja su počela 1. jula ove godine i poklopila su se sa danima žalosti za Ašuru, naišla su na oštru reakciju organizacije za ljudska prava.

Prema izvještaju, 14. i 15. jula (24. i 24. jula), advokati EIPR-a pojavili su se kao advokati odbrane na saslušanjima "Ureda visokog državnog sigurnosnog tužilaštva" nekih od optuženih. Tokom trajanja slučaja, registrovanog pod brojem 5635 (Visoka državna sigurnost), 19 pritvorenika je privremeno pritvoreno 15 dana od strane tužilaštva, a samo jedan je pušten.

Prije nego što su prebačeni u tužilaštvo, ove osobe su bile u preventivnom pritvoru prema "Zakonu o borbi protiv terorizma br. 94 iz 2015. godine". EIPR (Egipatska inicijativa za individualna prava) izvijestio je da su tokom ovog perioda sigurnosne vlasti ignorisale čak i osnovna prava optuženih prema ovom zakonu i sprečavale ih da komuniciraju sa svojim porodicama i advokatima.

Među pritvorenima je i Haider Qandil, novinar Al-Dastura i član Novinarskog sindikata. Prema njegovim riječima, uhapsile su ga sigurnosne snage dok je napuštao svoje radno mjesto. Tužilaštvo ga je optužilo za "vođenje i finansiranje terorističke grupe", a njegovo ispitivanje trajalo je skoro 20 sati.

Izvještaj EIPR-a posebno je kritikovao metode ispitivanja, nazivajući ih jasnim kršenjem "prava na slobodu vjeroispovijesti". Prema saopštenju, umjesto da ispituju krivične prijave, tužioci su postavljali pitanja isključivo o vjerskim uvjerenjima optuženih, uključujući pitanja o razlikama u jurisprudenciji između šiita i sunita, stavovima optuženih o Ahl al-Baytu i ashabima, pa čak i naredili jednom od pritvorenika da recituje poziv na molitvu u šiitskom stilu.

Organizacija za ljudska prava naglasila je da u Egiptu ne postoji zakon koji kriminalizuje pridržavanje šiitske religije i navela da su ta ograničenja u suprotnosti sa zvaničnim stavovima Al-Azhara. Egipatska inicijativa za individualna prava podsjetila je da su muftije Al-Azhara, uključujući Mahmouda Shaltouta iz 1950-ih i Ahmeda Al-Tayeba, sadašnjeg šeika Al-Azhara, više puta naglasili legitimnost džafarijske jurisprudencije i potrebu da svi građani uživaju jednaka prava.

EIPR je upozorio na politiku egipatske vlade o "kažnjavanju građana zbog njihovih vjerskih uvjerenja", navodeći da se ovaj trend intenzivirao u protekloj godini, ciljajući širok spektar građana i onih koji izražavaju različite vjerske stavove na internetu. Prema dokumentima organizacije, najmanje 79 osoba je uhapšeno pod sličnim optužbama od početka prošle godine.

Na kraju svog saopštenja, organizacija je osudila sigurnosne mjere protiv ovih građana i pozvala na hitno puštanje svih pritvorenih u slučaju 5635 i poništavanje svih optužbi protiv osoba koje su progonjene isključivo zbog ostvarivanja svog prava da biraju svoja uvjerenja.