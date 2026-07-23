Viši član Ansarallaha: Sudbina "faraona i Karuna" čeka saudijski režim

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Muhammad al-Farah, istaknuti član političkog biroa jemenskog pokreta Ansarallah, izjavio je da je ono što vlada ove zemlje danas radi u interesu svakog Jemenca bez izuzetka.

Politike Al-Sauda; Slabljenje Jemen od ere Abdul Aziza

Dodao je: "Saudijska Arabija je neprijatelj svih, a njena politika od ere Abdul Aziza Al Sauda zasniva se na slabljenju Jemena, njegovom rušenju i pokušaju dominacije nad ovom zemljom."

Da nije bilo Huta, Saudijska Arabija bi progutala Jemen

Ovaj član Ansar Allaha nastavio je: "Kunem se Bogom koji je podigao nebesa bez stubova, da nije bilo onih koje nazivate "Huti" i njihovih pratilaca iz plemena Jemena, jemenske vojske i njenog slobodnog naroda, Saudijska Arabija bi progutala cijeli Jemen, dominirala svojim plaćenicima i tretirala svako pleme ili stranku koja se pobuni kao što je to činila s plaćenicima Prelaznog vijeća.

I tada žaljenje više ne bi bilo od koristi. U ovom slučaju, ko bi se usudio suprotstaviti politici Al Sauda u Jemenu? Saudijska Arabija je učinila isto Jemenu tokom prethodnih vlada."

Poziv na nacionalno jedinstvo i oslanjanje na jemensko bogatstvo

Nastavio je, obraćajući se svim ljudima i strankama Jemena: „Ujedinimo se svi i ispričajmo o našem velikom ugnjetavanju saudijskog neprijatelja; mi Jemenci ćemo postići dogovor među sobom, a jemensko bogatstvo će biti dovoljno za sve nas i učinit će nas bogatijima od svih zemalja svijeta, bez potrebe da prosimo od plaćenika u glavnim gradovima zemalja Zaljeva i Zapada. Ko god želi zaraditi za život kroz plaćenički rad i saradnju sa vanjskim svijetom, neka ide svojim jevrejskim gospodarima bez okretanja; a ko god razumije, [zna da] Jemen ima mjesta za sve.“

Danas, kao odgovor na kontinuiranu tvrdoglavost Saudijaca i njihovo insistiranje na nastavku 11-godišnje opsade i agresije protiv Jemena, naglasio je da su božanske tradicije u vezi s tlačiteljima nepromjenjive i da će im insistiranje na ugnjetavanju i aroganciji donijeti samo gubitak i poraz.

Sudbina faraona čeka Saudijce

Al-Farah je ove izjave dao u objavi na X, što se poklopilo s objavom jemenskih oružanih snaga o zabrani saudijskog brodarstva kao dijela jednačine "blokada protiv blokade" i najavom vojne operacije protiv dva saudijska broda zbog kršenja jemenske zabrane.

Napisao je: "Kada Bog želi uništiti i utopiti tlačitelja, On ga čini tvrdoglavim i buntovnim. Faraon je vidio kako se more razdvaja za Mojsija; čudo koje je bilo dovoljno da ga makne s puta i prestane ih progoniti nakon što je ubio djecu [Izraela], ali nije prestao sa svojim zločinima i insistirao je na njihovom progonu, pa se utopio i povjerovao kada to više nije bilo isplativo; I to je sudbina koja danas čeka Saudijce." Ovaj visokorangirani član Ansarullaha dodao je: „I požalit će kada kajanje više ne bude od koristi“, te je, citirajući 91. ajet sure Yunus: {Da li sada [tako kažete] dok ste prije bili neposlušni i bili među onima koji su pokvarili?}, napisao: „Pred vama je veliki zalogaj koji ne možete progutati... Ono što se danas dešava sa saudijskim režimom znak je propadanja ovog režima. Režima koji je nanio štetu i ugnjetavao sve ljude u regiji.“

Jednostavno rješenje Saudijaca; okončati opsadu i nadoknaditi štetu

Pojasnio je da su Saudijci mogli ukinuti zabranu i okončati opsadu samo jednom odlukom, vratiti jemensko bogatstvo, koje je ništa u poređenju sa saudijskom naftom, našem narodu, zaustaviti njihovu agresiju i povući svoje snage. "Trebali bi obeštetiti one čija su prava oduzeta ili čiji su domovi uništeni, poštovati sebe i prepustiti poslove naše zemlje sebi bez nepotrebnih problema."

Al-Farah je naglasio: "Saudijci imaju dovoljno nafte, ogromne zemlje, prostrana mora i obale, kao i velike ekonomske i razvojne ambicije. Mogli bi se takmičiti s Kinom i Japanom ili stvoriti [ekonomski] pokret bez potrebe da se miješaju u poslove drugih." Član Ansarullaha nastavio je da "saudijski neprijatelj nije trebao da se upliće u jemensku kaljužu, nije trebao da se veže za grupu korumpiranih ljudi koje su odbacili i protjerali ljudi na sjeveru i jugu Jemena." Nisu trebali činiti krvave zločine i neoprostive zločine koji se ne mogu oprostiti ni na ovom svijetu ni na onom svijetu."

Karun sadašnjeg doba će potonuti u zemlju

Zaključio je naglašavajući da ugnjetavanje nije trajno i da je kraj tlačitelja poraz, rekavši: "Isti Bog koji je potopio Karun i njegovo bogatstvo i trgovinu u zemlju je isti Onaj na kojeg se danas oslanjamo i tražimo pomoć; i molimo Ga da i Karun sadašnjeg doba potopi u zemlju, jer se božanski zakoni neće promijeniti pred tlačiteljima." Al-Farah se zatim osvrnuo na 81. ajet sure Al-Kasas: "Tako smo njega i kuću njegovu potopili u zemlju, tako da nije bilo grupe koja bi mu mogla pomoći protiv Allaha, i on nije bio od pobjednika."