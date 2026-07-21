Imam iz Tanzanije: Pet lekcija koje smo naučili iz ispraćaja šehida ajetullaha Hameneija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - hudžetul-islam Jalala je u svom govoru izjavio: Ispraćaj ajetullaha sejjida Alija Hameneija nije bila običan događaj, već velika lekcija koja je pokazala kako se društvo može graditi na osnovu jedinstva, pravde, patriotizma i međusobnog poštovanja. Dodao je: Svaki vjernik treba razmisliti o porukama skrivenim u ovom događaju i učiniti ih dijelom svog svakodnevnog načina života.



Lekcija prva: Važnost jedinstva šiitskih muslimana



Snaga svakog društva zavisi od solidarnosti njegovih članova, međusobne saradnje i zajedništva, bilo u danima radosti ili u danima teškoća i iskušenja. Manje razlike u mišljenju ne bi trebale biti izgovor za podjele, već bi svi trebali dati prioritet interesima islama i jedinstvu vjernika iznad svega ostalog.



Druga lekcija: Muslimansko jedinstvo bez obzira na vjerske razlike

Objašnjavajući drugu lekciju, izjavio je: Ovaj događaj je pokazao da muslimani, uprkos svojim vjerskim razlikama, moraju ostati zajedno. Dodao je: Ono što ujedinjuje muslimane mnogo je veće od faktora koji ih mogu razdvojiti; stoga bi svi trebali širiti ljubav, međusobno poštovanje i saradnju kako bi ojačali religiju, održali mir i unaprijedili društvo.

Treća lekcija: Solidarnost među sljedbenicima različitih religija u očuvanju ljudskog dostojanstva

Šejh Hamid Jalala, istakao je da je treća lekcija važnost mirnog suživota, međusobnog poštovanja i saradnje među sljedbenicima različitih religija u pitanjima korisnim za društvo. Vjerske razlike ne bi trebale biti izvor mržnje ili sukoba, već bi ih trebalo smatrati prilikom za jačanje razumijevanja, očuvanje ljudskog dostojanstva i saradnju u očuvanju pravde, mira i nacionalnog jedinstva.

Četvrta lekcija: Patriotizam i ljubav prema zemlji

Četvrta lekcija je važnost patriotizma. Pozvao je vjernike da vole Tanzaniju svim srcem, služe svojoj zemlji s iskrenošću i aktivno učestvuju u razvojnim aktivnostima. Svaki građanin ima dužnost da štiti mir, jedinstvo i napredak zemlje, jer razvoj svake zemlje zavisi od napora i učešća njenog naroda.

Peta lekcija: Poštovanje i ljubav prema službenicima i poštenim zvaničnicima

Objašnjavajući petu lekciju, izjavio je: Društvo treba da poštuje i podržava zvaničnike koji služe narodu i zemlji s pravdom, poštenjem i duhom žrtvovanja. Dodao je: Takvi zvaničnici zaslužuju zahvalnost i molitve kako bi mogli nastaviti da održavaju pravdu, jačaju moralne vrijednosti i efikasno služe narodu.

Na kraju svog govora, Hamid Jalala Mukindenge pozvao je sve vjernike da ne ostavljaju ova učenja samo za slušanje, već da ih primjenjuju u životu. Izjavio je: Društvo će postići trajni mir, istinsku solidarnost i svestrani razvoj kada svaki pojedinac obavlja svoju dužnost s pobožnošću prema Bogu, ljubavlju prema drugima i dajući prioritet interesima zemlje nad ličnim interesima.