Nova poruka vođe Revolucije objasnila važna pitanja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - U svoje dvije nedavne poruke povodom ispraćaja šehida Hameneija, a također objašnjavajući važna pitanja zemlje, Vođa Islamske Revolucije precizirao je nekoliko važnih pitanja.

Memorandum o razumijevanju; Potpis predsjednika SAD-a je bezvrijedan i nevažeći

Prvi slučaj bio je memorandum o razumijevanju između predsjednika Irana i SAD-a, koji je Vođa Revolucije precizirao u svojoj nedavnoj poruci povodom velike epopeje ispraćaja iranskog šehida i objašnjavanja važnih pitanja zemlje, te napisao: „Ponovljeno kršenje obećanja Velikog Šejtana u vezi s memorandumom o razumijevanju potpisanim između predsjednika Irana i SAD-a još jednom je svima dokazalo koliko je bezvrijedan i nevažeći potpis predsjednika SAD-a i da su maltretiranje, totalitarizam i barbarstvo neodvojivi dijelovi američke ideologije i prakse.“



Novo ratno huškanje; Imamo nezaboravne lekcije za Ameriku

Ista poruka se nastavila osvrćući se na obnovljeno američko ratno huškanje i obećavajući nezaboravne lekcije Amerikancima na sljedeći način: „Sada kada američki neprijatelj nastoji potaknuti rat i snositi veće troškove i veću sramotu, neka zna da draga nacija Iran i Front otpora imaju nezaboravne lekcije za njega, kao što su hrabrost ratnika islama i revnost hrabrih ljudi južne regije pokazali primjeri ovih dana.“

Osveta šehidskog imama će se definitivno ispuniti

U svojoj prethodnoj poruci povodom ispraćaja i dženaze iranskog mučenika, vođa Islamske revolucije je također dao obećanje u vezi osvete krvi šehida Hameneija osobe: „Obećavamo da ćemo se osvetiti za vašu čistu krv i krv svih šehida ova dva rata od zločinačkih i nečasnih ubica. Ova osveta je volja naše nacije i definitivno se mora izvršiti. Ovi kriminalci, čija su imena navedena od glave do pete, ponijeće sa sobom u grob svoju želju za mirnom smrću u krevetu“, i naglasio je: „Ovo će se ispuniti.“

Ne bojmo se teškoća

U istoj poruci, on i iranska nacija obećali su da će uporno ići direktnim putem koji je zacrtao šehid Imam i, što je još važnije, da se neće bojati teškoća na tom putu. Upravo isti problem koji strani neprijatelj i domaći ekstremisti pokušavaju postići protiv iranske nacije i zvaničnika zemlje: neuspjeh upornosti i zastrašivanja.