Veliko iransko obavještajno remek-djelo

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Jordan se smatra bedemom i sigurnosnom granicom cionističkog režima. Jordanski režim je toliko lojalan da je, nakon što su američke baze u Perzijskom zaljevu bile ugrožene, a zemlje domaćini uplašene, pristao prebaciti neke od vojnika CENTCOM-a u ovu zemlju. To je učinjeno u potpunoj tajnosti.



Međutim, Iran je, koristeći tačne obavještajne izvore, uspio prikupiti i obraditi tačne statistike i detalje o lokacijama terorista Pentagona u nekoliko baza i ciljati ih smrtonosnim napadima. Odakle su došle ove tajne informacije? Da li se radilo samo o satelitskom praćenju ili su antiameričke i anticionističke snage među muslimanskim narodom i jordanskom vojskom prenijele vrijedne informacije Iranu?



Bez obzira na porijeklo ovih tačnih informacija, važna činjenica je da, prvo, Amerikanci više neće biti sigurni u Jordanu. Drugo, neće se moći sakriti nigdje drugdje. Treće, Izrael je također jako uplašen. Upravo je to razlog zašto su, prema izraelskom Kanalu 13, „američki avioni za dopunjavanje goriva evakuisani sa aerodroma Ramon nakon iranskog napada na Akabu u Jordanu.“



Sljedeće važno pitanje je ranjivost i bespomoćnost američkih baza i vojnog osoblja u najudaljenijim i najsigurnijim područjima regije. Na način da ih iranske precizne rakete prate i love kao patke; iako su žrtve apsolutno cenzurisane. Ovi složeni, precizni i zapanjujući udari, dok Trump nekoliko puta sedmično u posljednja četiri i po mjeseca tvrdi da je uništio iranske vojne sposobnosti!



Sada je iranska inicijativa ponovo stavila Ameriku u poziciju strateške slabosti. Osam dana nakon što se Trump vratio u rat, Iran udara inteligencijom i hladnokrvnošću i strateški, pretvarajući američke snage u slabosti (Ahilova peta). Iran je kombinovao američke snage i slabosti.