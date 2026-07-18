Vođa Islamske revolucije: Američki neprijatelj dokazao je da potpis njegovog predsjednika ne vrijedi

Poruka o velikom i historijskom ispraćaju šehida Irana i objašnjenje važnih pitanja zemlje:



U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog



Velika iranska nacijo koja čuda stvaraš!



Mir, blagoslov i hvala vama koji ste svojim neusporedivim i historijskim učešćem u nezapamćenom ispraćaju iranskog šehida dokazali novi nivo manifestiranja misije i snažne volje islamsko-iranskog identiteta u zahvalnosti, odanosti, shvatanju i izražavanju izvanredne ljubavi prema vođi islamskog ummeta i vođi šehida Revolucije. Toplina bolnih srca, suzne oči i čvrsta odlučnost desetina miliona ljudi i desetina kilometara u Teheranu, Komu, Mešhedu i drugim gradovima i selima, zadivili su prijatelje iranske nacije i slobodne ljude svijeta, a zbunili, razbjesnili i uplašili arogantne neprijatelje iranske nacije.



Istovremeno s ovim epom, ponovljeno kršenje preuzetih obaveza Velikog Šejtana u vezi s memorandumom o razumijevanju potpisanim između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država još jednom je svima dokazalo koliko je bezvrijedan i nevažeći potpis predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, te da su maltretiranje, totalitarizam i barbarstvo neodvojivi dijelovi američke ideologije i prakse. Danas je Veliki Šejtan još jednom otkrio svoje pravo i nemaskirano lice, tako da je ovo mračno iskustvo zločina i kršenja obećanja još jedan čvrst dokaz lažljive, nelogične, nepouzdane i podle prirode Amerike. Sada kada američki neprijatelj nastoji potaknuti rat i snositi veće troškove i veću sramotu, neka zna da draga nacija Iran i Front otpora imaju nezaboravne lekcije za njega, što su ovih dana pokazali hrabrost ratnika islama i žar hrabrih ljudi južne regije Irana.



Potrebno je obavijestiti vas, odani i ponosni narode Irana, da je među najprincipijelnijim pitanjima u ovom trenutku insistiranje na jedinstvu riječi i svetom savezu na svim nivoima naroda i zvaničnika i u svim oblastima kako bi se postigli uzvišeni ideali Islamske revolucije i osiguralo dostojanstvo i nezavisnost našeg voljenog Irana, posebno protiv zločinačkog i lukavog američkog neprijatelja. Kao što je već više puta i naglašavano i podsjećano, očuvanje jedinstva i izbjegavanje podjela i sukoba, političkih razlika i isticanja društvenih razlika je univerzalna dužnost, i naravno, uloga zvaničnika i elemenata koji su brižni i odani Revoluciji i Imamu i Vođi šehidu u koheziji i integritetu zemlje je posebno važna i osjetljiva.



Na osnovu toga, draga nacija, nastavljajući vjerovati brižnim zvaničnicima u sve tri grane vlasti, čiji su napori za dobrobit i udobnost nacije očigledni, nastavit će biti budna i aktivna na terenu kako bi osigurala zaštitu interesa islamskog Irana. Moguće je da oni koji su iskreni i dobronamjerni kritikuju rad nekih zvaničnika. Po mom mišljenju, iako se ova briga i pažnja za islamski sistem, kao i za sebe same, sama po sebi smatra vrijednom o poželjnom imovinom, ovi dragi ljudi, od kojih su neki među pionirima mudrosti i shvatanja, moraju biti oprezni kako taj pristup, prvo, ne bi dozvolio nepravdu prema nevinima, što je samo po sebi prepreka za blagoslove i Božiju milost. I drugo, kako ne bi uzrokovao neuspjeh u društvenom jedinstvu i koheziji; a pridržavanjem ovih uslovaa, kritika će dovesti do prosperiteta i blagostanja. Neprijatelj ne bi trebao primati nikakve znakove slabosti, uključujući i ovu slabost, od nas. Ako se u potpunosti budemo pridržavali ovih mjera opreza, neizbježno će se suočiti s porazom.



Još jednom iskreno zahvaljujem svakoj dragoj osobi koja je ožalošćena za šehidom oca ummeta i koja je, uprkos teškoćama i nekim ograničenjima i nedaćama, stvorila historijski ep u velikom događaju ispraćaja uvaženog šehida Irana.

[18/07/2026 22:15] Fotros 313: Također se zahvaljujem poštovanim vjerskim autoritetima, naučnicima, misliocima i elitama, kulturnim, društvenim i političkim aktivistima, te djelovanju i naporima državnih i vojnih institucija, kao i prisustvu zvaničnika i predstavnika slavnog fronta otpora i slavnih islamskih pokreta. Nadam se da će svi oni koji su bili prisutni, pratili i saosjećali u ovom historijskom epu na bilo koji način biti darovani posebnom brigom i molitvama našeg Imama, neka Bog ubrza njegov dolazak.



Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

17. juli 2026.