IRGC proglasio 'tamnu noć za američke radare'; vojska napala tri baze u Kuvajtu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je uništila više američkih vojnih radarskih i komunikacijskih objekata u regiji, dok vojska izvještava o napadima dronovima na tri američke baze u Kuvajtu u kontinuiranoj odmazdi za američke prekršaje.



Najave su date u nizu saopštenja izdatih rano u utorak, opisujući najnovije faze IRGC-ove operacije Nasr- (Pobjeda) 2 i vojske operacije Sa'eqeh (Munja) kao odgovor na obnovljenu agresiju Sjedinjenih Država protiv Islamske Republike.



U svom prvom saopštenju, IRGC je rekao da je druga faza 24. talasa Operacije Nasr-2 ciljala infrastrukturu koja podržava operacije američke vojne protivvazdušne odbrane u Kuvajtu. Korpus je saopštio da je najnovija faza provedena "kako bi se otvorio put eliminisanjem prepreka za velike zračne i raketne operacije" protiv američkih ciljeva u regiji.



Prema saopštenju, rakete i dronovi pogodili su i uništili radar dugog dometa, komunikacijski centar, satelitske prijemne sisteme i radar za protivraketnu odbranu koji pripadaju "američkoj vojsci koja ubija djecu" stacioniranoj u Kuvajtu. IRGC je također saopštio da je u zemlji pogođen hangar za dronove MQ-9 u zračnoj bazi Ali al-Salem, dodajući da je nekoliko dronova uništeno ili teško oštećeno.



U drugom saopštenju izdatom kasnije, IRGC je saopštio da je izveo još jedan napad na američke resurse protivraketne odbrane u zračnoj bazi Ahmad al-Jaber u Kuvajtu. U saopštenju se navodi da su pogođeni i uništeni radar za rano upozoravanje, radarski sistem za protivraketnu odbranu, radar FPS-117, sistem protivraketne odbrane Patriot i satelitski komunikacijski sistem koji podržava operacije protivraketne odbrane.