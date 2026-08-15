Rat s Iranom bio je nepobjediv od samog početka / Trumpova arogancija dovela je do ove katastrofe

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Chris Murphy, demokratski američki senator, opisao je katastrofalne dimenzije rata s Iranom u poruci na društvenoj mreži X danas kao odgovor na analizu rastuće odlučnosti Irana da se odupre pritisku SAD-a.

Murphy je u ovoj poruci napisao: Rat s Iranom bio je toliko katastrofalan da je nemoguće preuveličati razmjere ove katastrofe. Od samog početka nije se mogao dobiti. Trumpova arogancija dovela je do najveće vanjskopolitičke katastrofe (SAD-a) od (rata) u Iraku.

Ovaj američki zakonodavac nedavno je priznao poraz Washingtona u ratu protiv Irana i naglasio da bi SAD trebao prihvatiti "loš dogovor" za SAD kako bi spriječio daljnje slabljenje. Oslanjajući se na situaciju u Hormuškom moreuzu, Murphy je tvrdio da svakim danom koji se nastavlja ovaj rat, SAD postaju slabije, a Iran jači, te da američki narod pati više nego prije zbog neumoljivog porasta cijena.