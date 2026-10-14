Šiitski musliman imenovan kao član Gradskog vijeća Dearborna

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Muhammad Mawla, musliman i šiitska društvena ličnost iračkog porijekla, imenovan je u Gradsko vijeće Dearborn Heightsa u američkoj saveznoj državi Michigan u utorak, 13. oktobra 2026. godine. Ovo imenovanje izvršeno je s ciljem popunjavanja upražnjenog mjesta u vijeću, a Šiitska muslimanska fondacija ga je opisala kao važan korak u učešću šiita u građanskoj areni i urbanom upravljanju Sjedinjenih Država.

Mawla je imigrirao u Sjedinjene Američke Države 1995. godine i sada živi u Dearborn Heightsu sa svojom suprugom i kćerkom. Ranije je radio kao poseban asistent direktora Ureda za programe za mala preduzeća pri Ministarstvu odbrane SAD-a.

Mawla također ima iskustvo u volontiranju u Timu za hitne intervencije u zajednici pri Odjeljenju šerifa okruga Wayne. 2026. godine pomogao je u povezivanju Vatrogasne službe Dearborn Heightsa s neprofitnom organizacijom usmjerenom na zdravlje i dobrobit vatrogasaca kako bi istražila donacije opreme i mogućnosti obuke za vatrogasce.

Novi član vijeća naglasio je saradnju, odgovornost i služenje građanima tokom intervjua sa članovima vijeća 6. oktobra. Također se obavezao da će imati nezavisan glas u gradskim odlukama, pažljivo pratiti gradsku potrošnju i dati prioritet javnom interesu nad ličnim i političkim razmatranjima.

Rješavanje poplava duž rijeke Equus, odgovorno upravljanje gradskim finansijama, jačanje javne sigurnosti, poboljšanje komunikacije između građana i gradske uprave i podrška lokalnim malim preduzećima su među prioritetima koje je najavio za svoj mandat.

Također je naglasio potrebu da se mlađoj generaciji pruže mogućnosti za učešće u gradskoj upravi, pozivajući na veću pažnju prema mladima koji podižu porodice, grade karijere i pokreću nove poslove u Dearborn Heightsu.

Mjesto je upražnjeno kada je bivši predsjednik Gradskog vijeća Hassan Ahmed podnio ostavku kako bi se pridružio Komisiji okruga Wayne. Prema Gradskoj povelji Dearborn Heightsa, zamjenski član se bira većinom glasova članova vijeća. Šiitska muslimanska fondacija također je čestitala na imenovanju i naglasila važnost prisustva i učešća šiitskih muslimana u gradskoj upravi i javnim službama.