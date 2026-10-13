Tuniski šejh upozorava na posljedice širenja vehabijske misli/ Od slabljenja vjerskog autoriteta do uzemljenja ekstremizma

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ahmed Al-Gharbi, jedan od šejhova Velike džamije Zaytouna i imam Hanefijske džamije u gradu Sulaymaniyah, Tunis, upozorio je u članku na posljedice širenja vehabijske misli i njenu povezanost s ekstremizmom. U nastavku slijedi dio njegovog pisanja o ovoj temi:

Vjerski ekstremizam nije nova pojava u historiji islamskih društava; međutim, u savremenom periodu, neki intelektualni pokreti sa strogim tumačenjima religije podstakli su širenje fanatizma i ekstremizma. Neznanje o ciljevima religije, distanciranje mladih od vjerskih učenjaka i slaba veza između mlade generacije i naučnog autoriteta su među faktorima koji mogu pružiti osnovu za intelektualno odstupanje i slijepu imitaciju.

Pored ovih faktora, društveni i ekonomski problemi također doprinose sklonosti nekih mladih ljudi ka ekstremističkim pokretima. Kada intelektualne potrebe i vjerska pitanja mlade generacije ostanu bez odgovora, priprema se tlo za njihovo privlačenje od strane grupa koje promoviraju svoja stroga tumačenja vjerskim sloganima.

U zemljama arapskog Magreba, malikijska škola uživala je historijski i duboko ukorijenjeni položaj; međutim, širenje nekih drugih pravnih pokreta, posebno onih pod utjecajem hanbelijske i vehabijske misli, izazvalo je zabrinutost zbog slabljenja ovog tradicionalnog autoriteta.

Širenje fetvi i izdavanje kontradiktornih presuda, posebno putem vjerskih satelitskih mreža i internet stranica, može zbuniti ljude i oslabiti jurisprudencijsku koherentnost. Kao odgovor na ovu situaciju, predloženo je oživljavanje naučnog kapaciteta malikijske škole i jačanje kolektivnog idžtihada učenjaka kao rješenje za odgovor na nova pitanja i suzbijanje širenja strogih tumačenja.

Jedna od kritika upućenih vehabijskoj misli je utjecaj nekih njenih strogih tumačenja na savremene selefijske-džihadske pokrete. Na osnovu ove kritičke perspektive, neke ekstremističke grupe pribjegle su opravdavanju oružanog sukoba s vladarima i narušavanju poretka islamskih društava specifičnim tumačenjima koncepata kao što su tagut i suverenitet.

U ovom kontekstu, suprotstavljanje ekstremizmu nije ograničeno samo na sigurnosne mjere; također je važno reformirati vjersko obrazovanje, ojačati kontakt mladih sa učenjacima i promovirati umjerena shvatanja islama.

Džamije i vjerski mediji također mogu igrati efikasnu ulogu u sprječavanju širenja predrasuda i mržnje, pod uvjetom da umjesto promoviranja nasilja i podjele, odgovaraju na vjerska pitanja i stvarne probleme ljudi i jačaju vrijednosti milosrđa, tolerancije i suživota.