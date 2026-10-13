Bahreinski aktivista za ljudska prava: Al Khalifa nastoji iskorijeniti šiizam u Bahreinu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - bahreinski politički aktivista i aktivista za ljudska prava Ali Al-Fayez, na marginama konferencije za novinare "Izvan zatvorskih rešetaka - Izvan ograničenja", objašnjavajući situaciju šiita i šiizma u Bahreinu, naglasio je da je u ovoj zemlji u toku rat protiv šiita i da se poduzimaju mjere za eliminaciju šiizma u Bahreinu.

Navodeći da je hapšenje desetina učenjaka, uključujući profesore i direktore teoloških škola, uz medijske diskurse i proces suđenja, potpuno razjasnilo ovo pitanje, dodao je: Ciljanje šiitskih vjerovanja, šiitske jurisprudencije, šiitskih obreda i legitimnih aspekata njihovog prisustva može samo ukazivati ​​na pravi rat.

Govoreći o ciljevima održavanja ove konferencije za novinare, ovaj bahreinski politički aktivista i aktivista za ljudska prava izjavio je: Ova konferencija za novinare održana je s ciljem razjašnjavanja dimenzija onoga što se dešava šiitima u Bahreinu, za islamski svijet, a posebno one koji su zainteresovani za ljudska i politička prava.

Al-Fayez je nastavio naglašavajući da narod Bahreina danas ne pati samo od ugnjetavanja i represije, napominjući: Ono što se dešava u Bahreinu ide dalje od ugnjetavanja i represije; narod ove zemlje suočava se s patnjom egzistencijalnog rata koji ima za cilj iskorijeniti ovaj narod.