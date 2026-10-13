Azerbejdžanski narod reaguje na Alijevu politiku: kampanja podrške hidžabu postaje široko rasprostranjena

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ograničenja nametnuta učenicima koje nose veo u Republici Azerbejdžan izazvala su val kritika u sajberprostoru, a istovremeno se širi kampanja za Azerbejdžanske žene i djevojke da nose hidžab u znak podrške učenicima kojima je zabranjen ulazak u škole.

Korisnici sajberprostora oštro su kritikovali obrazovne politike vlade Republike Azerbejdžan u vezi sa školskom odjećom, naglašavajući da sprovođenje takozvanih propisa o "uniformama" ne bi trebalo da postane alat za ograničavanje vjerskih sloboda i uskraćivanje obrazovanja muslimanskim djevojčicama. Kritičari su ove mjere smatrali napadom na prava i dostojanstvo žena i djevojčica koje nose veo i pozvali su na ukidanje ograničenja koja su im nametnuta.

U tom smislu, među azerbejdžanskim ženama i djevojčicama formirana je kampanja koja se fokusira na podršku učenicama koje nose hidžab. Odlučujući se za nošenje hidžaba, učesnice ovog pokreta izražavaju solidarnost sa učenicama kojima je zbog islamske odjeće onemogućen ulazak u učionice. Ovaj pokret je postao platforma za izražavanje protesta protiv ograničenja hidžaba i naglašavanje prava na izbor vjerske odjeće.

Istovremeno, video snimci objavljeni na društvenim mrežama ukazuju na to da učenice protestuju protiv nekih škola. Prema objavljenim izvještajima, određeni broj učenika se okupio ispred škola u znak podrške svojim kolegama iz razreda koji nose hidžab ili su odbili da prisustvuju nastavi u znak protesta zbog nametnutih ograničenja.

Kritičari vlade u Bakuu smatraju da naziv "uniforma" ne može biti opravdanje za uskraćivanje obrazovanja učenicima zbog njihove privrženosti vjerskim uvjerenjima.

Prekidi u virtualnim mrežama azerbejdžanskih korisnika dok se protesti šire

U međuvremenu, bilo je i izvještaja o prekidima u pristupu korisnika društvenim mrežama Instagram i TikTok. Neki korisnici su sugerirali da su ova ograničenja povezana sa široko rasprostranjenim objavljivanjem videa vezanih za proteste zbog hidžaba; međutim, azerbejdžanske vlasti još nisu dale službeno objašnjenje za prijavljene prekide.

Ograničenja hidžaba u školama u Azerbejdžanu imaju svoju historiju. Između 2010. i 2012. godine, slični propisi o školskoj odjeći također su izazvali proteste, a prema izvještajima, neke od ovih protesta pratila je policijska intervencija i hapšenje određenog broja demonstranata. Sada je pitanje hidžaba ponovo postalo jedna od središnjih tačaka spora o granicama vjerskih sloboda u obrazovnom sistemu zemlje.

U situaciji u kojoj se održavanje protestnih skupova u Republici Azerbejdžan suočava sa pravnim i sigurnosnim ograničenjima, širenje reakcija u sajberprostoru i formiranje kampanje za podršku studenticama koje nose veo postali su još važniji. Pristalice ovog pokreta pokušavaju pokazati svoje protivljenje uskraćivanju obrazovanja izjavljujući solidarnost sa djevojkama koje nose veo i stavljajući pitanje prava na islamsku odjeću u središte javnog mnjenja.

Kampanja za hidžab u znak podrške studenticama koje nose veo sada je postala jedna od manifestacija široko rasprostranjenog građanskog protesta u sajberprostoru u Republici Azerbejdžan.