Nabavili smo naprednije oružje nakon 40-dnevnog rata

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde izjavio je: Iako je započinjanje novog rata protiv Irana nelogično za Sjedinjene Države, to je i dalje sasvim moguće jer Trumpovoj administraciji treba postignuće prije međuizbora.

Rekao je: Iran je spreman odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju s većom silom nego ikad prije, a ovaj put će posljedice za Sjedinjene Države biti mnogo bolnije.

Mohebbi je nastavio: Iran se tokom 40-dnevnog rata uglavnom oslanjao na svoje oružje stare generacije; Ali od tada je postignut veliki napredak.

Zamjenik službenika za odnose s javnošću IRGC-a dodao je: „Američkoj javnosti se onemogućava da sazna stvarnost stranih ratova ove zemlje jer glavni mediji aktivno prikrivaju stvarnost takvih brutalnih agresija. Izjave američkih zvaničnika da postoji neslaganje i nedostatak saradnje među iranskim liderima su potpuno lažne i date su samo da bi se opravdali neuspjesi Washingtona u ratu.“