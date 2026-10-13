Narativ Jemenskog otpora o saudijskom poricanju stvarnosti: Zašto je Sana odbacila posredovanje i privremeni prekid vatre?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Muhammad Al-Bukhaiti, član Političkog biroa Jemenskog otpora, naglasio je da Sana u principu pozdravlja svako posredovanje za okončanje eskalacije napetosti sa Saudijskom Arabijom; ali ovo posredovanje je uslovljeno zaustavljanjem agresije i ukidanjem potpune blokade Jemena.

Nastavio je otkrivajući neuspjeh napora Saudijske Arabije putem Teherana da postigne privremeno primirje u trajanju od dvije sedmice do mjesec dana, te neuspjeh pripisao odbijanju Sane da prihvati nepotpuna i djelomična rješenja, te optužio Rijad da negira svoju glavnu ulogu kao jedne od glavnih strana uključenih u rat.

Al-Bukhaiti je izjavio: Zahtjevi Sane uključuju okončanje rata i ukidanje blokade s obje strane. Iransko posredovanje nije uspjelo jer Saudijska Arabija negira stvarnost. Saudijsko rukovodstvo je prvo mobiliziralo široku međunarodnu vojnu koaliciju kako bi organiziralo i usmjerilo agresiju i blokadu Jemena, a sada svijetu govori: Mi nismo strana u ovom sukobu! Još čudnije je tvrdnja Saudijske Arabije da igra ulogu posrednika u zaustavljanju same agresije i blokade koju sama predvodi; to je potpuno nelogično.

Prema jemenskim medijima, dodao je: „Saudijsko rukovodstvo također ignorira činjenicu da je okončanje rata i opsade obje strane sada postalo zajednički interes Jemena i Saudijske Arabije, a još više same Saudijske Arabije.“

Od primirja UN-a 2022. godine u Jemenu, vlada relativni mir u provedbi sporazuma o „mapi puta“ u kojem se Saudijska Arabija obvezala okončati agresiju i opsadu te riješiti humanitarno pitanje koje je proizašlo iz agresije. Nova situacija nastala je nakon što je Rijad pokrenuo napade na Međunarodni aerodrom Sana kako bi spriječio slijetanje aviona na Međunarodni aerodrom Sana.

Sana je objavila da je Saudijska Arabija od početka septembra izvela više od 2.170 teških zračnih napada na glavni grad i razne jemenske pokrajine poput Saade, Taiza i Hajjaha. U to vrijeme ograničenja nametnuta aerodromima i lukama također se nastavljaju.

Kao odgovor na ove agresije, jemenska vojska je također objavila da aktivira jednačinu „opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije“ i nameće potpunu zabranu zračnog i pomorskog prometa za brodove i letove povezane sa Saudijskom Arabijom.

Mete Sane uključivale su napade na vitalna naftna postrojenja Saudi Aramca u Rijadu i regiji Sharqiya, a nedavno na postrojenje Tanajib i stanicu Shaqdam korištenjem dronova i balističkih raketa. Saudijski aerodromi također su direktno ciljani, a najistaknutije od njih bilo je ponovljeno ciljanje koje je dovelo do obustave letova i potpunog zatvaranja Međunarodnog aerodroma King Khalid u Rijadu i aerodroma King Fahd u Dammamu.

Jednačina koju je Sanaa izvukla, naime „opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije“, ostat će na snazi ​​sve dok Rijad ne bude spreman prihvatiti svoju pravu ulogu i okončati agresiju i opsadu.