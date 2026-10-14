U Balkhu završen 12.kongres afganistanske poezije Ašure

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - 12. Kongres afganistanske ašurske poezije i književnosti, pod nazivom "Žedne riječi", završen je u Mazar-e-Sharifu uz prisustvo Sayeda Sikandara Hosseinija Bamdada, predsjednika Udruženja vjerskih umjetnosti i književnosti Afganistana, te grupe pjesnika, pisaca, kulturnih ličnosti i entuzijasta vjerske književnosti.

Ovaj kongres svake godine održava Udruženje vjerskih umjetnosti i književnosti Afganistana s ciljem očuvanja kulture Ašure, razvoja vjerske poezije i književnosti te podrške književnim talentima.

Osvrćući se na historiju ovog kongresa, Sayed Sikandar Hosseini Bamdad je na svečanosti rekao da se "Žedne riječi" održavaju u različitim dijelovima Afganistana, pa čak i u inostranstvu, već 12 godina neprekidnog djelovanja. Prema njegovim riječima, stvaranje književnih djela u oblasti vjerskih uvjerenja, posebno kulture Ašure, jedan je od najvažnijih ciljeva ovog udruženja i kongresa.

Također je izvijestio o rastućem prihvatanju ašurske književnosti od strane pjesnika i rekao da su do sada objavljene dvije zbirke priča o Ašuri pod nazivom "Crvena halva" i "Žedni koraci", među djelima koja su dostigla završnu fazu kongresa.

U nastavku ceremonije, brojni pjesnici su recitovali poeziju, a program je nastavljen posmrtnim govorom za Sayyeda Rezu Hosseinija.

U završnom dijelu predstavljeni su pobjednici i dobitnici nagrada 11. i 12. ciklusa. Rezultati dva ciklusa objavljeni su istovremeno; jer je završetak 11. ciklusa odgođen zbog određenih problema od strane talibanske vlade.