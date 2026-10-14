Pozivamo na hitnu intervenciju međunarodnih institucija u slučaju uhapšenih učenjaka u Bahreinu

Prema navodima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hudžetul-islam Sayyid Abbas Shabbar, šef komunikacija Društva Al-Wefaq iz Bahreina, na marginama konferencije "Izvan zatvorskih rešetaka; Izvan granica" u intervjuu za novinara ABNA-e, navodeći da je ono što se danas dešava u Bahreinu usmjereno na cijelu vjersku grupu i jednu od temeljnih komponenti društva zemlje, šiitskih muslimana, pojasnio je: Mjere protiv šiita nisu ograničene samo na hapšenje učenjaka, već uključuju i vjerske institucije i istaknute profesore teoloških fakulteta.

Govoreći o hapšenju više od 60 bahreinskih učenjaka, naglasio je: Optužbe protiv ovih učenjaka su lažne i posebno su usmjerene na njihova vjerska uvjerenja. Ovi učenjaci suočeni su s optužbama koje su u suprotnosti s međunarodnim principima i standardima zbog svojih vjerskih uvjerenja.

Službenik za komunikacije Zajednice Al-Wefaq u Bahreinu kritikovao je šutnju međunarodne zajednice u vezi s onim što se događa u ovoj zemlji i izjavio: Nažalost, šutnja međunarodnih institucija u vezi s ovim događajima nije zadovoljavajuća, jer i te institucije imaju odgovornost prema situaciji slobode vjeroispovijesti i vjerskih uvjerenja.

Shabbar, pozivajući međunarodne institucije da odmah obrate pažnju na slučaj pritvorenih bahreinskih učenjaka, napomenuo je: Ove institucije moraju istražiti istinitost optužbi protiv ovih učenjaka i poduzeti ozbiljne mjere kako bi se okončala ova situacija.

Na kraju je pozvao na trenutno puštanje pritvorenih učenjaka i naglasio: Optužbe protiv ovih osoba su vjerske prirode i ne može se šutjeti pred onim što se događa u Bahreinu i kršenjima koja su očigledna i kojih je svjesna i međunarodna zajednica.