Palestinska majka u Gazi čeka šest sati na obrok

ABNA24: Niha al-Masri, 35-godišnja palestinska majka raseljena zbog izraelskih napada iz Beit Hanouna i koja živi u Khan Yunisu na jugu Pojasa Gaze, svaki dan satima stoji u redu u dobrotvornoj kuhinji kako bi pripremila hranu za svoju porodicu od 10 članova. Nakon što čeka šest sati, vraća se u svoj šator s nekoliko zdjela riže, leće i malo piletine, što je jedini obrok njene porodice u danu. Uprkos više od godinu dana od proglašenja primirja, glad i dalje utiče na svakodnevni život mnogih ljudi u Gazi.

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