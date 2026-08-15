PMU dio iračkog sigurnosnog aparata, njihovo oružje pod državnom kontrolom

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - „Jedinice narodne mobilizacije (PMU) dio su iračkih oružanih snaga, a njihovi pripadnici podliježu važećim vojnim zakonima“, rekao je u subotu general-pukovnik Saad Maan.

Naglasio je da su napori za jačanje državnog monopola nad oružjem usmjereni na subjekte koji djeluju izvan okvira državnih sigurnosnih institucija.

Maan je dalje napomenuo da su svi borci PMU-a, poznatijeg po arapskoj riječi Hashd al-Sha’abi, obavezani relevantnim vojnim zakonima prema Zakonu br. 40 iz 2016. godine.

„Odluka da svo oružje mora ostati pod državnom kontrolom ima za cilj osigurati da ne postoji paralelno ili drugo rukovodstvo koje koristi oružje izvan okvira države“, izjavio je.

Pitanje oružja izvan državne kontrole ostaje jedan od najznačajnijih sigurnosnih i političkih izazova Iraka, pri čemu neke oružane grupe djeluju unutar okvira PMU-a, a druge funkcioniraju nezavisno.

Hashd al-Sha’abi je krovna organizacija državne sigurnosti koja je osnovana 2014. godine kao rezultat vjerskog dekreta najistaknutijeg iračkog šiitskog svećenika, velikog ajatolaha Alija al-Sistanija, kako bi pomogla u borbi protiv terorističke grupe Takfiri Daesh.

Snage su formalno uključene u iračke oružane snage 2016. godine.