Osujećena zavjera povezana s ISIL-om za napad na šiitsku džamiju u Kuvajtu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kuvajtski sigurnosni izvor rekao je AFP-u da je Kuvajt ove sedmice uhapsio tri osobe, uključujući dva maloljetnika, koje su planirale napad na šiitsku džamiju i vitalne centre.

Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je u utorak da je uhapsilo dva maloljetnika koji su povezani s elementima povezanim s terorističkom grupom ISIL i obučeni za izradu eksploziva za napad na bogomolju. Ministarstvo nije otkrilo naziv dotične džamije.

Sljedećeg dana, ministarstvo je objavilo hapšenje kuvajtskog državljanina koji je bio član iste grupe, a koji je prethodno prošao obuku za izradu eksploziva i dronova te je napravio dron za ciljanje neimenovanog vitalnog objekta.

Izvor sigurnosnih snaga, koji je tražio da ostane anoniman zbog osjetljivosti teme, rekao je da su njih trojica članovi jedne ćelije povezane s ISIS-om i da su planirali gađati šiitsku džamiju i druge vitalne objekte.