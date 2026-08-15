Iran tvrdi da puna sigurnost u Hormuškom moreuzu zavisi od prestanka američke blokade i prijetnji

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - „Proces potpunog obnavljanja sigurnosti u Hormuškom moreuzu i normalnog prolaska komercijalnih brodova zavisi od prestanka nezakonitih radnji, miješanja, prijetnji i pomorske blokade koju su nametnule Sjedinjene Američke Države, kao i odštete za kršenja obaveza koja su se dogodila u protekla dva mjeseca“, rekao je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u intervjuu objavljenom u subotu.

Dodao je da je trenutna nesigurna situacija u Hormuškom moreuzu "direktna" posljedica nezakonitih i agresivnih mjera Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima.

Glasnogovornik je naglasio da korištenje moreuza i njegovih južnih obala od strane američkog i izraelskog režima kao platforme za napade na Iran doprinijelo nesigurnosti na plovnom putu.

Kao obalna država moreuza, potvrdio je Baghaei, Iran ima pravo prema međunarodnom pravu da preduzme mjere koje smatra potrebnim za zaštitu svojih nacionalnih interesa i sigurnosti.

Tvrdio je da nastavak američkih pomorskih sankcija, vojnih prijetnji i aktivnosti ometaju potpuno uspostavljanje sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

Istovremeno, Iran i Oman, kao dvije obalne države, vode intenzivne pregovore skoro tri mjeseca kako bi uspostavili sigurnu plovidbenu rutu, napomenuo je.

"Uprkos opstrukciji SAD-a, ovi razgovori [Teheran-Muskat] postigli su pozitivan i napredan napredak u protekle tri sedmice, a postignut je i dogovor o mapi plovnih ruta", rekao je Baghaei.

Dodao je da su razgovori o nekoliko preostalih pitanja još uvijek u toku, uključujući zajedničku izjavu koju će izdati Teheran i Muskat.

Glasnogovornik je ponovio da je sporazum između Irana i Omana nezavisni sporazum između dvije obalne države čiji je cilj osigurati siguran prolaz kroz Hormuški moreuz, uz očuvanje suvereniteta obje zemlje.

Iran je ograničio tranzit kroz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi otprilike petina globalne potražnje za naftom, nakon početka američko-izraelske agresije krajem februara.

Dana 17. juna, predsjednici Irana i SAD-a potpisali su memorandum o razumijevanju na daljinu, koji je posredovao Pakistan, s ciljem okončanja rata.

Član 5 sporazuma stavlja odgovornost za ponovno otvaranje i upravljanje tjesnacem na Iran. Međutim, naknadne mjere SAD-a, uključujući uspostavljanje nesigurnog koridora u blizini omanskih obala i obnovljene američke zračne napade, prekršile su preuzete obaveze i navele Iran da ponovo uvede ograničenja.

Teheran je više puta tvrdio da ublažavanje ograničenja na plovnom putu zavisi od promjene ponašanja SAD-a i uklanjanja prijetnji regionalnoj sigurnosti.