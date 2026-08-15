Intenziviranje sukoba u Jemenu / Saudijski raketni i artiljerijski napadi na pokrajine Saada i Hajjah

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenski sigurnosni izvor objavio je da je saudijska vojska podvrgla različita područja u Jemenu raketnim i artiljerijskim napadima.

Saudijska vojska je u proteklih nekoliko sati napala područje Bani Sayyah, uzrokujući financijsku štetu poljoprivrednim gospodarstvima građana. Artiljerija saudijske vojske gađala je i pogranični grad Al-Dhahir.

U subotu poslijepodne, zvuk eksplozije se čuo u gradu Marib, dok je Ansarullah nastavio napade na milicije koje podržava Saudijska Arabija.

Prema ovom izvještaju, zvuk dvije masovne eksplozije u područjima gdje su bili prisutni saudijski plaćenici u Maribu potresao je grad.

Prije dva dana, jemenski vojni izvori izvijestili su o napadu dronom na položaje milicija koje podržava Saudijska Arabija u provinciji Hadramaut.

Jemenski vojni izvor objavio je da su snage Ansarullaha koristile dronove za ciljanje položaja snaga koje podržava Saudijska Arabija u području Al-Abr u provinciji Hadramaut.

Posljednjih dana, sukobi između jemenskih oružanih snaga i snaga povezanih sa vladom koju podržava Saudijska Arabija ponovo su se intenzivirali u nekoliko područja Jemena.

Jemenske oružane snage gađale su položaje i kampove snaga koje podržava Saudijska Arabija u provincijama Marib i Hadramaut raketnim i napadima dronovima, što je, prema različitim izvorima, jedan od najintenzivnijih talasa sukoba od uspostavljanja primirja 2022. godine.

Nasuprot tome, snage koje podržava Saudijska Arabija također su izvijestile o izvođenju napada i vojnih operacija protiv položaja jemenskih oružanih snaga. Ovaj trend se nastavlja, dok je intenziviranje razmjene napada povećalo zabrinutost zbog povratka Jemena u širi sukob i kraja relativnog mira posljednjih godina.