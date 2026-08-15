Šef iranskog pravosuđa Trumpu: Iran je vlasnik i vladar Hormuškog moreuza

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - U objavi na društvenim mrežama u subotu, Mohseni-Eje'i je rekao: "Besmislice i laži kriminalnog predsjednika Sjedinjenih Država u vezi s Hormuškim moreuzom proizlaze iz zabluda ove naivnoumne osobe."

"U stvarnosti, vlasnik i vladar ovog važnog globalnog plovnog puta je Islamska Republika Iran."

To se dogodilo nakon što je Trump rekao: „Nakon što završimo s porazom Irana, koji je vrlo teško poražen – uskoro ću proglasiti Hormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Država.“

Mohseni-Eje'i je rekao da je Iran na vojnoj sceni pokazao da je Hormuški moreuz neodvojivi dio njegovog teritorijalnog i graničnog područja, upozoravajući da bi svaki avanturizam na strateškom plovnom putu rezultirao uništenjem i porazom svakog agresora.

„Sa stanovišta međunarodnog prava i principa koji regulišu nacionalni suverenitet, pripadnost Hormuškog moreuza Iranu je eksplicitna i propisana činjenica“, rekao je Mohseni-Eje'i.

Dodao je da je Trump „potpuni gubitnik“ na sceni politike i vojne konfrontacije, rekavši da njegove online izjave ne mogu promijeniti stvarnost.

"Trump i njegovi savjetnici moraju znati da čizme arogancije nikada neće kročiti u Hormuški moreuz", rekao je.

Iran je zatvorio moreuz kao dio svog odgovora na američko-izraelski rat agresije, obećavajući da će ključni plovni put ostati zatvoren dok se ne ispune uslovi.

Ranije u augustu, iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost (SNSC) uslovilo je ponovno otvaranje plovnog puta ostvarenjem imperativa kao što su trajno okončanje agresije SAD-a protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika, ukidanje ilegalne pomorske blokade i svih sankcija protiv Islamske Republike, vraćanje zamrznute imovine zemlje i isplata naknade za štetu nastalu agresijom.