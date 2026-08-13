Nijedan brod ne može proći kroz Hormuški moreuz bez dozvole Irana

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), glasnogovornik Centralnog štaba Khatam al-Anbiya objavio je: Nijedan komercijalni brod ili tanker za naftu ne može sigurno proći kroz ovaj moreuz bez dozvole i nadzora moćnih iranskih oružanih snaga.

Puni tekst govora glasnogovornika Centralnog štaba glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Lažne tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država u vezi s normalnim prolaskom plovila kroz Hormuški moreuz, koje ukazuju na očaj i bespomoćnost vojske te zemlje, nisu ništa više od laži i neistina.

Objavljuje se da je Hormuški moreuz, kao i u prošlosti, pod potpunom upravom i kontrolom Islamske Republike Iran, te da nijedan komercijalni brod ili tanker bez dozvole i nadzora moćnih iranskih oružanih snaga nije imao i neće imati mogućnost sigurnog prolaska kroz ovaj moreuz.

Vođe i teroristička vojska Sjedinjenih Američkih Država temeljito su testirali autoritet i otpor nacije i hrabrih sinova naroda u moćnim iranskim oružanim snagama.

Sjedinjene Američke Države neprestano traže zlo i nesigurnost u regiji, a nepotvrđene i neosnovane prijetnje te zemlje, suočene sa više nego ikad pripremljenim herojskim ratnicima islama u oružanim snagama, neće imati nikakav drugi rezultat osim veće bespomoćnosti i nemoći za njih.

Ponosne oružane snage islamskog Irana prate sva kretanja američkih i cionističkih neprijatelja u regiji, i pod mudrom i inteligentnom komandom vrhovnog komandanta oružanih snaga, ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, nisu i neće imati ni najmanju sumnju u ostvarivanje prava nacije, nacionalnog suvereniteta i odbranu ideala Islamske revolucije i naše voljene zemlje Irana, i odgovorit će na svaku prijetnju, bilo koje vrste i na bilo kojem nivou, razornije i oštrije nego prije.

I nema pobjede osim od Allaha, Moćnog, Mudrog.