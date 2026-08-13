Izraelski ministar odbrane: Nećemo se povući iz južnog Libana dok se Hezbollah ne razoruža

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Izraelski ministar odbrane naglasio je da se režimska vojska neće povući iz sigurnosne zone u južnom Libanu dok se oružje Hezbollaha ne razoruža u južnom Libanu, tvrdeći da režimske snage kontroliraju 700 kvadratnih kilometara ovog područja.

U svom govoru na ceremoniji otvaranja naselja Ganim na Zapadnoj obali, Yisrael Katz je rekao da je prethodnog dana posjetio sigurnosnu zonu u Libanu i sastao se sa komandantima i vojnicima.

Tvrdio je da je tokom ove posjete vidio tvrđavu Shaqif, za koju je tvrdio da su je snage Golani brigade ponovo zauzele nakon 44 godine i da su nad njom podigle zastave izraelskog režima i Golani brigade.

Katz je također posjetio tunele koji se pripisuju Hezbollahu i opisao ih kao razorne i zastrašujuće. Tvrdio je da su ovi tuneli detonirani prije nekoliko dana upotrebom 700 tona eksploziva i da je sada na padini planine ostao samo slab trag. Prema Katzu, ovi tuneli su prijetili cionističkim naseljima u regiji Galileje.

Izraelski ministar odbrane također je tvrdio da su desetine libanonskih pograničnih sela, koje je nazvao bazama Hezbollaha, uništene, sravnjene sa zemljom i pretvorene u ruševine.

Tvrdio je da je izraelska vojska zauvijek eliminirala ovu prijetnju i da se sigurnosna zona proteže od Sredozemnog mora na zapadu do Shaqifa i obronaka Jabal al-Sheika na istoku.

Navodeći da je područje nenaseljeno, Katz je dodao da su tamo stacionirane izraelske vojne snage i da je infrastruktura, i nadzemna i podzemna, uništena.

Izraelski ministar odbrane je također objavio da je naredio vojsci da bude spremna za dugoročno prisustvo na terenu i da štiti snage i naselja dok se ne postigne cilj razoružanja Hezbolaha.

Na kraju svog govora, Katz je napravio razliku između situacije u Libanu i Zapadnoj obali, te koristeći hebrejski naziv "Judeja i Samarija" za Zapadnu obalu, tvrdio je da je ovo područje zemlja Izraela, a cionistička naselja u njemu opisao je kao povratak u dom predaka i zemlju proroka.

Zaključio je naglašavajući da će cionistički režim zauvijek ostati na ovim područjima.