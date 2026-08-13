Palestinski otpor pozdravlja izjave sekretara iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Palestinski odbori otpora su u saopštenju pozdravili izjave Mohsena Rezaeija, sekretara Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana, o neophodnosti okončanja ratova u regiji, uključujući rat u Libanu i Pojasu Gaze, te to smatraju znakom dosljednog pristupa iranskog rukovodstva u podršci potlačenim i ugnjetavanim narodima.

Ovi odbori su naglasili da su Rezaeijevi stavovi u podršci okončanju rata u regiji, posebno rata protiv palestinskog i libanskog naroda, u skladu s interesima naroda regije i njihovom budućnošću, sigurnošću i stabilnošću.

U izjavi se navodi da je okončanje rata, agresija i zločina cionističkog režima u Gazi i Libanu neophodno za narode regije, jer nastavak rata samo doprinosi planovima cionističkog režima da naruši regionalnu stabilnost, oslabi moć naroda i zarobi zemlje regije u ciklusu sukoba i rata.

Palestinski odbori otpora također su pozvali sve narode, snage koje vole slobodu, te studentske i sindikate širom svijeta da poduzmu mjere kako bi zaustavili razorni rat, agresiju, etničko čišćenje, opsadu i gladovanje nametnuto palestinskom narodu u Pojasu Gaze.

Naglašavajući potrebu za ukidanjem opsade, prestankom ciljanja civila i zadovoljavanjem osnovnih potreba naroda Gaze, grupa je objavila da kontinuirana šutnja međunarodne zajednice i nemogućnost da efikasno zaustavi ove zločine pružaju političko pokriće za nastavak agresije.

Palestinski odbori otpora konačno su pozvali međunarodnu zajednicu na hitnu akciju kako bi se zaustavili zločini protiv palestinskog naroda i drugih naroda u regiji.

Ova izjava je izdata nakon što je sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti prethodno na sastanku s kineskim ambasadorom u Teheranu naglasio: Hormuški moreuz se neće otvoriti dok SAD ne promijene svoje ponašanje i ne prihvate iranske uvjete; SAD moraju okončati rat, platiti zamrznuti novac Irana, rat u cijeloj regiji, uključujući Liban i Gazu, mora se okončati, kao i drugi uvjeti koji su im preneseni putem posrednika.