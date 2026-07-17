8 poginulih u raketnom napadu na sjedište separatističke stranke u iračkom Kurdistanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 8 osoba je ubijeno, a nekoliko drugih je ranjeno u raketnom napadu na separatističku stranku pod nazivom "Komala" u Sulaymaniyi, Irak.

Dopisnik Al-Mayadeena u Sulaymaniyi, Irak, također je izvijestio da iranska operacija ciljanja položaja separatističkih grupa u iračkom Kurdistanu traje već tri dana.

Telegram kanal Naya, pozivajući se na vođu terorističke grupe Komala, objavio je da je sjedište grupe u Sulaymaniyi gađano sa šest projektila, od kojih su tri pogodile mjesto gdje je osam vojnika ubijeno, a tri su pogodile drugu lokaciju.

Ova vijest dolazi dok je dopisnik Al-Mayadeena iz Sulaymaniye izvijestio da je meta bila najveća plinska kompanija koja je sklopila ugovor s američkom plinskom kompanijom u Aqimu, irački Kurdistan.