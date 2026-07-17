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8 poginulih u raketnom napadu na sjedište separatističke stranke u iračkom Kurdistanu

18 juli 2026 - 00:54
News ID: 1841458
8 poginulih u raketnom napadu na sjedište separatističke stranke u iračkom Kurdistanu

ABNA24: Najmanje 8 osoba je ubijeno, a nekoliko drugih je ranjeno u raketnom napadu na sjedište terorističke grupe pod nazivom "Komala" u iračkom Kurdistanu.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 8 osoba je ubijeno, a nekoliko drugih je ranjeno u raketnom napadu na separatističku stranku pod nazivom "Komala" u Sulaymaniyi, Irak.

Dopisnik Al-Mayadeena u Sulaymaniyi, Irak, također je izvijestio da iranska operacija ciljanja položaja separatističkih grupa u iračkom Kurdistanu traje već tri dana.

Telegram kanal Naya, pozivajući se na vođu terorističke grupe Komala, objavio je da je sjedište grupe u Sulaymaniyi gađano sa šest projektila, od kojih su tri pogodile mjesto gdje je osam vojnika ubijeno, a tri su pogodile drugu lokaciju.

Ova vijest dolazi dok je dopisnik Al-Mayadeena iz Sulaymaniye izvijestio da je meta bila najveća plinska kompanija koja je sklopila ugovor s američkom plinskom kompanijom u Aqimu, irački Kurdistan.

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