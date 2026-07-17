Jemenci održali masovne demonstracije kako bi objavili spremnost za prekid opsade i okončanje agresije + Video

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), stanovnici jemenske provincije Saada danas (petak) održali su masovni marš pod nazivom "Petak upozorenja i spremnosti" u skladu s pozivom Abdula Malika al-Huthija, vođe AnsarAllaha u Jemenu.

Prema izvještaju Al-Masirah, izjava ovog marša, iako upozorava SAD, cionistički režim i Veliku Britaniju i njihove plaćenike u regiji i Saudijsku Arabiju, naglasila je javnu i službenu spremnost za prekid opsade i okončanje agresije i okupacije.

U izjavi marša navodi se: Naglašavamo naše stavove o podršci pitanjima nacije i njenih svetinja, a prije svega pitanju Palestine i džamije Al-Aksa. Naš izbor je sloboda, dostojanstvo i nezavisnost i nikada se nećemo predati neprijatelju Saudijskoj Arabiji i ograncima globalnog cionizma; Americi i cionističkom režimu.

U izjavi se navodi: Naš pravi zahtjev je odmazda; opsada za opsadu, aerodrom za aerodrom i oko za oko. Pozivamo oružane snage da podignu ljestvicu svog odgovora na agresiju. Na najvišem smo nivou spremnosti da podržimo bitku i žrtvu. Cijenimo Islamsku Republiku Iran i borbeni iranski narod zbog njihove humanitarne akcije i napora da se prekine opsada Jemena.