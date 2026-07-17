Haaretz: Era američke dominacije i era Netanyahua je završena

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - pozivajući se na Al-Mayadeen, hebrejske novine "Haaretz" su u izvještaju priznale da je "era američke dominacije i unipolarnog svijeta, a posljedično i era Benjamina Netanyahua, sadašnjeg premijera Izraela, završena".

Izvještaj Haaretz-a nastavlja: Cilj rata bio je obuzdati Iran, ali rat je završio s Iranom koji je više nego ikad bio bliži tome da postane vodeća regionalna sila u Perzijskom zaljevu.

Cionističke novine su nedavno u izvještaju napisale: Trump je rekao da će otvoriti Hormuški moreuz, ali se ispostavilo da je Iran taj koji vodi igru.