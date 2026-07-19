Jordanska luka i izraelski aerodrom zatvoreni nakon raketnih napada

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA24: Strateška područja južnog Jordana i najsjevernija tačka Akabskog zaljeva napadnute su prije nekoliko trenutaka, što predstavlja ozbiljan izazov za sigurnost i ekonomsku ravnotežu regije.

Hitni izvještaji ukazuju na to da su jordanske vlasti potpuno zatvorile strateško lučko područje Al-Aqaba, a Međunarodni aerodrom Ramon na sjeveru Eilata (južno od okupiranih teritorija), koji se nalazi na zapadnoj obali Akabskog zaljeva i uz izraelski grad Eilat, obustavio je letove.

Prema izvještaju izraelske televizije Channel 12, eksplozije su se čule u područjima Eilata i Al-Aqabe nakon što su ispaljeni sistemi protivvazdušne odbrane kako bi presreli iranske rakete.

Izvori vijesti navode da je nekoliko američkih aviona za dopunjavanje gorivom stacionirano na jordanskom aerodromu Aqaba.

Izraelski TV Kanal 13 kasnije je objavio da su američki avioni za dopunjavanje goriva napustili aerodrom Ramon nakon što je Iran napao jordanski aerodrom Aqaba.

Izraelska vojska je također izvijestila o presretanju raketa za koje tvrdi da su ispaljene iz Irana prema gradu Aqabi na jugu Jordana, te da su neke od njih možda pale na izraelsku teritoriju.

Jordanska državna televizija je također izvijestila da su se sirene za uzbunu čule u raznim dijelovima zemlje.

Geografski položaj ovih tačaka je takav da bi svaka vojna napetost tamo ne samo utjecala na sigurnost, već bi i poremetila putnički promet i kretanje esencijalne robe iz strateških luka Akabskog zaljeva.

Grad Aqaba nalazi se na istočnoj obali Akabskog zaljeva, uz granice Izraela, Saudijske Arabije i Egipta, a grad Eilat se nalazi na njegovoj zapadnoj obali.

Zračna udaljenost između Međunarodnog aerodroma Kralj Hussein u Aqabi i aerodroma Ramon u Eilatu je samo oko 12 kilometara, a kopnena udaljenost se procjenjuje na manje od 36 kilometara. Aerodrom Ramon, koji je izgrađen 2019. godine po cijeni od 455 miliona dolara, oduvijek je bio predmet prigovora jordanskih vlasti zbog svoje udaljenosti od samo pola milje od jordanske granice.

Ovi događaji dolaze prije manje od sat vremena, kada je jordanska vlada službeno negirala tvrdnju američke ambasade da je evakuirala luku i aerodrom Aqaba.

Glasnogovornik jordanske vlade Mohammed Al-Momani kategorički je odbacio tvrdnju američke ambasade i objavio da nadležne vlasti nisu donijele nikakvu odluku o evakuaciji aerodroma Aqaba ili gradske luke, naglašavajući da aerodrom i luka funkcionišu potpuno uobičajeno.

Međutim, prije nekoliko minuta, nakon objave da se zvuk eksplozije čuo u vitalnim lukama Akabskog zaljeva, jordanske vlasti su bile prisiljene zatvoriti područje luke, a ova akcija ukazuje na ozbiljnost situacije i ozbiljnost prijetnji.

Kontradikcija između prethodne objave vlade u Amanu i naknadne akcije zatvaranja luke ukazuje na sve veći pritisak na Jordan i prekid koordinacije informacija s Washingtonom.

Jordanska krhka ekonomija, koja uveliko zavisi od rada strateške luke Akaba, suočava se s neviđenim izazovom. Luka Akaba je jedini morski prijelaz u zemlji i vitalna arterija za izvoz i uvoz esencijalne robe, a svaki poremećaj u njenom radu poremetio bi lanac snabdijevanja hranom i gorivom i naglo povećao troškove transporta. Turistički procvat Eilata također pati od obustave letova s ​​aerodroma Ramon. Situacija se razvija na takav način da se čini da se regionalne jednačine mijenjaju i da je započelo novo poglavlje napetosti u jugozapadnoj Aziji, čije će posljedice uticati na ekonomije i trgovinu susjednih zemalja.