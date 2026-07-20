Jemenske oružane snage najavile pomorsku blokadu Saudijske Arabije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Jemenske oružane snage izdale su saopštenje u kojem najavljuju nametanje pomorske zabrane Saudijskoj Arabiji, navodeći da je odluka donesena na osnovu jednačine "blokada protiv blokade" i da se provodi od izdavanja saopštenja.

U saopštenju Jemenskih oružanih snaga naglašava se da je ova akcija poduzeta kao odgovor na ono što se naziva "blokada" Jemena i utvrđuje se pravo zemlje na odmazdu i eskalaciju protumjera.

U saopštenju se također naglašava puna spremnost oružanih snaga za sve opcije i upozorava se da će svaka provokativna akcija Saudijske Arabije biti dočekana odlučnim i sveobuhvatnim odgovorom.

U saopštenju se dalje poziva jemenski narod da nastavi opštu mobilizaciju, održi spremnost za različite scenarije i pošalje dobrovoljačke snage na prve linije. Također se pohvaljuje veliki odaziv ljudi na marš "Upozorenje i mobilizacija" i naglašava potreba za nastavkom napora za okončanje opsade i vraćanje prava Jemena, bez obzira na posljedice.