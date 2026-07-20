Ebola van kontrole u Africi; SZO upozorava na neviđenu epidemiju ebole u Kongu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kongoanske vlasti su objavile da je ovo najbrže rastuća epidemija od početka bilježenja slučajeva.

Humanitarna organizacija Doktori bez granica također je potvrdila da je brzina širenja bolesti premašila sve prethodne epidemije.

Prema izvještaju, oko 90 posto svih registrovanih slučajeva koncentrisano je u provinciji koja graniči s Ugandom, gdje, prema navodima humanitarne organizacije, ljudi zahvaćeni ratom praktično nemaju pristup medicinskoj njezi.

Nedavno je medicinsko osoblje u Općoj bolnici Bunia u istočnom Kongu, najvećoj medicinskoj ustanovi u regiji, stupilo u štrajk. Optužili su upravu da im ne isplaćuje plate uprkos radu u teškim uslovima.

Centralnoafrička zemlja se od maja bori protiv izbijanja ebole, uzrokovane rijetkim virusom Bundibugyo. Prema podacima Ministarstva zdravstva Konga, ukupno 753 pacijenta je u karantinu ili u bolnicama, dok se 366 oporavilo od bolesti.

Uprkos pojačanim mjerama, epidemija se i dalje širi brže nego što je zdravstvene vlasti mogu pratiti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila je da je najmanje 80 posto novih slučajeva povezano s nepoznatim lancima prijenosa.

Ovo je 17. zabilježena epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo (ranije Zair) od 1976. godine. Posljednja prijavljena epidemija ebole u ovoj centralnoafričkoj zemlji bila je u septembru 2025. (Shahrivar 1404) u provinciji Kasai na jugozapadu zemlje, u kojoj je umrlo više od 40 ljudi, a proglašena je više od tri mjeseca kasnije.

Bolest uzrokovana virusom ebole, ili hemoragijska groznica ebole, je ljudska bolest koju uzrokuje virus ebole. Virus je dobio ime po rijeci u Kongu. Simptomi bolesti obično se pojavljuju dva dana do tri sedmice nakon izlaganja virusu i uključuju groznicu, bol u grlu, bolove u mišićima i glavobolju. Obično slijede mučnina, povraćanje i dijareja, kao i smanjena funkcija jetre i bubrega, tokom kojih osobe s bolešću krvare.

Stopa smrtnosti od ebole varira od 25% do 90%, ovisno o vrsti virusa.

Pojava bolesti u zapadnoj Africi 2014. i 2015. godine ubila je više od 11.000 ljudi, što je čini najraširenijom epidemijom ebole u historiji, uzrokujući značajne gubitke života i socijalnu i ekonomsku štetu, posebno u zemljama Gvineje, Liberije i Sijera Leonea.