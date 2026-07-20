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Zvaničnici su ravnodušni prema smrti vojnika/Trumpova administracija razmišlja o proširenju rata, a ne o spašavanju vojnika

20 juli 2026 - 23:53
News ID: 1842807
Zvaničnici su ravnodušni prema smrti vojnika/Trumpova administracija razmišlja o proširenju rata, a ne o spašavanju vojnika

ABNA24: Daniel Davis, analitičar i penzionisani američki vojnik, reagujući na nedavne žrtve američkih snaga u tekućim operacijama, kritikovao je ravnodušnost visokih zvaničnika američke vlade prema posljedicama njihovih odluka, rekavši da su još dva vojnika ubijena, a jedan se još uvijek vodi kao nestao. Upozorio je da bi mogući odgovor Bijele kuće bio samo izgovor za ulazak u još ratova i proširenje sukoba, te podsjetio da je od početka upozoravao na nepotrebno izlaganje američkih vojnika smrti i povredama.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Daniel Davis, analitičar i penzionisani američki vojnik, reagujući na nedavne žrtve američkih snaga u tekućim operacijama, ukazao je na kritičnu situaciju vojnika.

Davis je rekao: „U ovoj operaciji su ubijena još dva američka vojnika, a jedan se još uvijek vodi kao nestao. Također, četiri druga vojnika su hospitalizirana i očigledno su sada napustili područje; naravno, ovo je ako se može vjerovati informacijama iz Centralne komande SAD-a (CENTCOM).“

Izražavajući ljutnju zbog suverenog pristupa SAD-a, dodao je: „Ono što najviše uznemirava je potpuna ravnodušnost visokih zvaničnika američke vlade prema posljedicama koje njihove odluke imaju za vojnike ove zemlje.“

Davis je također upozorio na moguće reakcije Bijele kuće i izjavio: „Do sada nije objavljen nikakav odgovor američkog predsjednika, ali čini se da je odgovor na putu; „Odgovor koji će vjerovatno poslužiti samo kao izgovor za ulazak u još ratova i proširenje sukoba.“

Penzionirani vojni zvaničnik zaključio je podsjećajući da je upozoravao na ovaj put prije početka borbi u januaru i početkom februara, dodajući: „Od samog početka smo upozoravali da bi ulazak u ovaj rat značio nepotrebno izlaganje američkih snaga smrti i povredama.“

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