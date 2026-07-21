Zasljepljivanje američke obrambene mreže; Opsežan odgovor na kretanje Washingtona / Detalji uništavanja neprijateljskih radara i Patriota u zajedničko

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon ponovljenih agresija američkog neprijatelja na područja u Bandar Abbasu, Chabaharu i Dinarkoh-Abdananu, Oružane snage Islamske Republike Iran pokrenule su niz koordiniranih operacija protiv američkih vojnih položaja i instalacija u regiji. Ove operacije su izvedene u okviru 18. i 19. faze vojne "Operacije Munja" i 24. vala "Operacije Nasr 2" koju je izvela Islamska revolucionarna garda.

Prema objavljenim saopštenjima, napadi su bili usmjereni na širok spektar američkih strateških ciljeva, uključujući odbrambene sisteme Patriot, radare za rano upozoravanje i dugog dometa, telekomunikacijske centre, sisteme za satelitski prijem i hangare za dronove u Bahreinu i Kuvajtu.

Fokus na zasljepljivanju američke radarske i odbrambene mreže

Saopštenja IRGC-a ukazuju na to da je značajan dio nedavnih operacija bio usmjeren na onesposobljavanje američke izviđačke i odbrambene mreže u regiji. U dvadeset četvrtom talasu Operacije Nasr 2, američki odbrambeni sistem i radar uništeni su u Al-Muharraqu, Bahrein, a istovremeno je sistem protivvazdušne odbrane Patriot u Al-Riffi, Bahrein, bio meta napada raketama i dronovima.

U nastavku ovih operacija, u Kuvajtu su također pogođeni radarska lokacija dugog dometa, komunikacijski centar, satelitski prijemni sistemi i američki radar za protivraketnu odbranu. IRGC je također objavio uništenje radara za rano upozoravanje, radarskog sistema za protivraketnu odbranu, radara FPS-117, sistema Patriot i satelitske komunikacijske opreme povezane s američkom protivvazdušnom odbranom u bazi Ahmad al-Jaber u Kuvajtu; akcije koje su ove snage opisale kao "čišćenje radara" kako bi se utro put za naredne operacije.

Operacija Munja; Ciljanje komandnih centara i HIMARS sistema

U drugom dijelu iranskog vojnog odgovora, vojska Islamske Republike Iran ciljala je američke HIMARS raketne sisteme stacionirane u bazi Arifjan u Kuvajtu raketama zemlja-zemlja u osamnaestoj fazi Operacije Munja.

Odjel za odnose s javnošću američke vojske objavio je da je HIMARS jedno od najvažnijih operativnih oruđa SAD-a u kopnenim napadima zbog svoje brze mobilnosti, a ciljanje na njega može smanjiti ofanzivne i obrambene sposobnosti neprijatelja.

U devetnaestoj fazi Operacije Munja, administrativne zgrade, usmjerene antene baze Arifjan, parkiralište za vojne helikoptere u kampu Al-Adiri i lokacija američkih snaga u bazi Ahmad Al-Jaber ciljani su razornim dronovima. Baza Arifjan jedan je od najvažnijih komandnih centara američkih kopnenih snaga u regiji, a kamp Al-Adiri je također lokacija helikoptera Apache, Chinook i Black Hawk.

Upozorenje o Hormuškom moreuzu i IRGC-u međunarodnom brodarstvu

Uz ovaj razvoj događaja, IRGC je najavio nastavak svoje pomorske misije kontrole Hormuškog moreuza. U Obavještenju IRGC-a br. 34 objavljeno je da su se dva tankera za naftu koji su pokušavali proći južnom rutom Hormuškog moreuza zapalila i zaustavljena, te da spasilačke snage prebacuju svoje posade.

IRGC je također upozorio brodarske kompanije da ne vjeruju informacijama i rutama koje su objavile SAD, te naglasio da će, sve dok se "zla SAD-a" nastavljaju, ograničenja nametnuta u Hormuškom moreuzu ostati na snazi.

Znaci sve većeg pritiska na SAD

Pored operacija na terenu, neki događaji i službene izjave također ukazuju na porast tenzija. Prema objavljenim izvještajima, glasnogovornik Pentagona objavio je da je u nedavnim incidentima i sukobima povrijeđen određeni broj američkih snaga, a američki State Department je također izdao globalno sigurnosno upozorenje za građane ove zemlje.

U međuvremenu, CENTCOM je objavio da je završio fazu svojih operacija protiv Irana, tema koja je privukla pažnju analitičara jer su se povećali iranski odmazdni napadi na američke vojne baze i infrastrukturu u regiji.

Poruka koja prevazilazi vojne operacije

Zajedničke izjave vojske i IRGC-a pokazuju da nedavni odgovor Irana nije bio ograničen samo na ciljanje vojnih položaja, već se fokusirao na američke komandne centre, odbrambene sisteme, strateške radare i prateću infrastrukturu, nastojeći smanjiti operativne kapacitete i identifikovati američke snage u regiji; strategija koja je u službenim izjavama nazvana "kažnjavanjem agresora" i naporom da se obnovi sigurnost i stabilnost u regiji.