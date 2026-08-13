Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), informacije koje je dobio libanski list Al-Akhbar pokazuju da su jemenske oružane snage pokrenule napade na saudijska skladišta oružja u regiji nakon što su primile informacije o tome da se Saudijska Arabija priprema za početak bitke velikih razmjera na zapadnoj obali Jemena. Prema ovim informacijama, Saudijska Arabija je, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom, pripremala operaciju koja bi započela južno od grada Hudeide i nastavila se sjeverno od grada.

Prema ovom izvještaju, operacija je trebala započeti pod sloganom osiguranja sigurnosti međunarodnog brodarstva u Crvenom moru, ali njen cilj je bio da se obezbijedi široka osnova za Sjedinjene Američke Države da izvrše utjecaj u moreuzu Bab al-Mandab i, zauzvrat, da probiju blokadu koju je Jemen nametnuo saudijskom brodarstvu.

Povećani napadi snaga Sane na zapadnoj obali

Posljednjih dana, jemenske oružane snage su povećale svoje zračne napade na položaje grupa povezanih s Rijadom u zapadnom Jemenu. To je izazvalo pitanja o razlozima nastavka ovih napada više od sedmicu dana. U međuvremenu, napadi jemenskih oružanih snaga na "snage za hitne slučajeve" povezane sa Saudijskom Arabijom u istočnom Jemenu bili su ograničeniji.

Izvori navode da ono što Sjedinjene Države nisu uspjele postići u Hormuškom moreuzu i Crvenom moru u prošlosti, sada pokušavaju postići putem Saudijske Arabije. Zemlje koja je od početka ove godine preuzela kontrolu nad vojnim donošenjem odluka u jemenskim provincijama izvan kontrole pokreta Ansarullah.

Nakon što je brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, prije dva dana navečer po drugi put objavio da su saudijske snage gađali desetinama projektila i dronova, zračne operacije su nastavljene.

Ovi napadi uključivali su i skladišta oružja, opremu i pojačanja, a ciljali su brod pod nazivom "Tahama" koji je prevozio oružje i vojnu opremu kod obale grada Al-Mokha na zapadu provincije Taiz.

Sana: Saudijski plan za front Hudeidah je propao

Izvori s terena u gradu Al-Mokha naglasili su da zračne operacije nisu prestale. Na osnovu dostupnih informacija, jemenske oružane snage vjeruju da su uspjele osujetiti saudijski plan za otvaranje fronta u Hudeidi.

Nasuprot tome, vlada u Adenu tvrdi da su napadi koje su preuzele jemenske oružane snage izvedeni pod vodstvom Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa. Ova tvrdnja je u skladu sa narativom Saudijske Arabije o nedavnim napadima u Jemenu. Napadi su bili usmjereni na položaje snaga povezanih s Rijadom u područjima "Al-Abr", "Al-Wariwuk" i "Al-Thuniya", kao i na operativni centar saudijskih koalicionih snaga u kampu "Tadawin" zapadno od grada Mariba.

Tri fronta; Jawf, Marib i zapadna obala

Prema brojnim posmatračima, pripisivanje vojnih operacija jemenskih oružanih snaga Iranskom revolucionarnom gardijskom korpusu ukazuje na insistiranje Saudijske Arabije na izbjegavanju provedbe jemenskih zahtjeva.

Ovi posmatrači kažu da je Rijad planirao pokrenuti tri fronta unutar Jemena, uključujući Jawf, Marib i zapadnu obalu.

Međutim, izvori koji su razgovarali s libanskim listom Al-Akhbar vjeruju da cilj Saudijske Arabije u aktiviranju ovih frontova nije bio samo poboljšanje njene pozicije u pregovorima s jemenskom vladom, već i olakšavanje brže implementacije američko-britanskog plana usmjerenog na ponovno preuzimanje kontrole nad Crvenim morem i moreuzom Bab al-Mandab.

Prema tim izvorima, ovo pitanje je posljednjih mjeseci široko razmatrano između bivšeg američkog ambasadora u Jemenu Stephena Fagena i zapovjednika vojnih grupa koalicije predvođene Saudijskom Arabijom stacioniranih na zapadnoj obali Jemena.

Jemenske oružane snage pripremale su se dvije godine

Ove informacije pokazuju da je planiranje Saudijske Arabije da eskalira napetosti na zapadnoj obali Jemena započelo mjesecima prije nego što su jemenske oružane snage počele intenzivirati pomorske napade na saudijske brodove.

Prema ovom izvještaju, jemenske oružane snage su se dugo pripremale da osujete ove scenarije, a tokom protekle dvije godine ojačale su svoje obrambene položaje na linijama kontakta u područjima "Hais", "Al-Haimah" i "Al-Khokha" u južnom Hodeidahu.