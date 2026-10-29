Vođa Islamske revolucije: Zajedno smo posvećeni dostizanju vrhunaca napretka

📝*Tekst odgovora Vrhovnog vođe je sljedeći:*

▪️U ime Svemogućeg

Selam mojoj dragoj djeci;

Pročitao sam vaša ljubazna pisma. Zahvalan sam na sebi ukazanoj ljubaznosti vas mladih i motiviranih studenata i uputit ću posebnu molitvu za sve vas koji ste mi ukazali prava.

▪️Iz vaših pisama i pisama mnogih mladih ljudi i studenata koji vole i cijene ovu skromnu osobu, isijava odlučnost, volja i osjećaj odgovornosti za izgradnju budućnosti.

▪️Ovaj čvrsti savez je dragocjeni amanet koji ima korijene u čistoj islamskoj školi Muhammeda, neka Bog blagoslovi njega i njegovu porodicu, te naslijeđu velikog Homeinija i šehida Hameneija, neka im Bog podari visoki položaj, i predstavlja nit naše međusobne posvećenosti.

▪️U tu svrhu, opremite se koliko god možete oružjem znanja i vjere, profinjenošću duše, bliskošću s Bogom i dubokim poznavanjem učenja Kur'ana i Ehli-bejta, a.s, te povećajte snagu i autoritet dragog Irana dvostrukim radom i inicijativom kako bi se, molitvama našeg Imama, neka Allah ubrza njegov povratak, put odanih vojski prema vrhuncima napretka i islamsko-iranske civilizacije postigao što brže i bolje moguće, ako Bog da.

✍🏼Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

🗓️28.10.2026.