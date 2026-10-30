Iranska ratna mornarica uništila neprijateljsko bespilotno plovilo u Hormuškom moreuzu

Iranska ratna mornarica saopštila je da su njene snage rano u petak uništile neprijateljsko bespilotno plovilo (USV) koje je djelovalo u istočnom dijelu Hormuškog moreuza.

U saopštenju objavljenom u petak, Mornarica navodi da su iranske pomorske snage pogodile i uništile plovilo na daljinsko upravljanje dok se kretalo i izvodilo operacije istočno od Hormuškog moreuza u ranim jutarnjim satima.

U saopštenju se dodaje da su oštećena i dva neprijateljska naftna tankera, koja su prekršila propise; ona su se zapalila nakon udara u pomorske mine dok su plovila kroz zabranjena i nesigurna područja istočno od Hormuškog moreuza, sa isključenim sistemima za praćenje, ignorišući pritom izdana upozorenja i propise.

Iz Mornarice su naglasili da će vlasnici tankera snositi punu odgovornost za sve posljedice proizašle iz neovlaštene plovidbe i nepoštivanja pomorskih i sigurnosnih upozorenja.

Također su uputili upozorenje neprijatelju da će na svako kretanje, infiltraciju ili provokativnu akciju u područjima koja nadziru Oružane snage Islamske Republike Iran biti odgovoreno odlučno i srazmjerno.