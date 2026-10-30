Bliski istok pred novim sigurnosnim poretkom: Iran, Saudijska Arabija i slabljenje američkog uticaja

Rastuće napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno su ubrzale diplomatske aktivnosti na Bliskom istoku. U takvim okolnostima, sastanak visokih sigurnosnih zvaničnika Saudijske Arabije, Turske i Pakistana s iranskim generalom Mohsenom Rezaeijem u Teheranu privukao je pažnju regionalnih političkih krugova. Na dnevnom redu su se našle posljedice nedavnog rata, uticaj izraelsko-američkih napada na Iran i potreba za jačanjem saradnje među državama regije.

Značaj ovog susreta nadilazi uobičajene diplomatske konsultacije. On se odvija u trenutku kada pojedine države preispituju pouzdanost svojih tradicionalnih savezništava i traže načine da vlastitu sigurnost manje vežu za odluke vanjskih sila. Prema ocjeni iranskog stručnjaka za pitanja zapadne Azije Džafera Ganadbashija, sastanak bi mogao predstavljati jedan od pokazatelja dubljih promjena u regionalnim odnosima. Ipak, samo održavanje sastanka ne znači da su učesnice postigle dogovor o novom sigurnosnom poretku. Njegovo uspostavljanje zahtijevalo bi dugoročno političko povjerenje, konkretne sporazume i spremnost država da zajedničke interese stave ispred međusobnih rivalstava.

Kriza povjerenja u američke sigurnosne garancije

Jedan od ključnih faktora koji bi mogao potaknuti regionalno približavanje jeste slabljenje povjerenja u sposobnost Washingtona da zaštiti interese svojih saveznika. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan imaju različite odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali sve tri države moraju uzeti u obzir posljedice američke politike na vlastitu sigurnost i ekonomiju. Iskustva iz jemenskog sukoba, regionalne nestabilnosti i posljednjih vojnih eskalacija otvorila su pitanje koliko oslanjanje na zapadne sile zaista može osigurati dugoročnu stabilnost. Za Rijad je posebno važno pitanje sigurnosti s obzirom na ranjivost energetske infrastrukture i značaj stabilnog izvoza nafte za saudijsku ekonomiju.

Ghanadbashi smatra da su posljedice regionalnih sukoba pokazale ograničenja politike koja se prvenstveno oslanja na američku vojnu i političku podršku. Takva procjena ne znači da će Saudijska Arabija ili druge zemlje prekinuti strateške veze s Washingtonom. Mnogo je vjerovatnije da će pokušati proširiti krug partnera i povećati vlastiti manevarski prostor. Stoga, za regionalne vlade, saradnja s Iranom može predstavljati način da smanje sigurnosne rizike i izbjegnu situaciju u kojoj bi njihovi nacionalni interesi bili potpuno podređeni strateškim prioritetima velikih sila.

Iran kao važan činilac regionalne ravnoteže

Iran u ovom procesu zauzima posebno mjesto zbog svojih vojnih kapaciteta, geografskog položaja i dugogodišnjeg protivljenja američkom vojnom prisustvu u regiji. Teheran je izgradio široku mrežu političkih i sigurnosnih odnosa, posebno s akterima koji se protive izraelskoj politici i američkom uticaju. Ta pozicija istovremeno predstavlja izvor regionalnog uticaja i razlog za zabrinutost pojedinih susjednih država. Prema Ghanadbashijevoj procjeni, iranska sposobnost da se odupre vojnim pritiscima uticala je na način na koji regionalne prijestolnice procjenjuju odnose snaga. Zemlje koje su ranije sigurnost uglavnom povezivale s američkim prisustvom sada imaju dodatni motiv da razmotre mogućnosti dijaloga sa Teheranom.

Važan element iranske strategije jeste i naglašavanje saradnje sa susjedima uprkos ranijim nesuglasicama. Takav pristup mogao bi olakšati izgradnju povjerenja, ali samo ukoliko bude praćen konkretnim koracima koji će umanjiti strahove drugih država. Za Iran bi uspjeh značio više od diplomatskog priznanja njegove regionalne uloge. Stvaranje stabilnijih odnosa sa Saudijskom Arabijom, Turskom i Pakistanom moglo bi smanjiti opasnost od šireg regionalnog sukoba, otvoriti prostor za ekonomsku saradnju i otežati pokušaje vanjskih sila da regionalne države usmjeravaju jedne protiv drugih.

Od suparništva do regionalne saradnje

Historijske podjele, ideološke razlike i konkurencija za regionalni uticaj dugo su otežavale uspostavljanje zajedničkog sigurnosnog sistema na Bliskom istoku. Saudijska Arabija i Iran godinama su bili suparnici, dok su se njihove razlike preplitale s krizama u Jemenu, Siriji, Iraku i drugim dijelovima regije. Međutim, ekonomski interesi i troškovi sukoba sve više nameću potrebu za praktičnom saradnjom. Stabilnost energetskih tržišta, sigurnost pomorskih puteva, trgovina i zaštita infrastrukture pitanja su koja nijedna regionalna država ne može zanemariti.

Turska i Pakistan u tom procesu mogu imati važnu ulogu. Njihovi odnosi s Iranom, ali i veze sa zapadnim državama i drugim regionalnim partnerima, omogućavaju im da djeluju kao posrednici i poveznice između različitih političkih interesa.

Ekonomska saradnja, uključujući koordinaciju na energetskim tržištima i jačanje trgovinskih veza, mogla bi predstavljati osnovu za dugoročnije političko približavanje. Ipak, zajednički interesi neće automatski ukloniti razlike. Za održiv napredak bit će potrebno uspostaviti mehanizme redovnih konsultacija, sprečavanja sukoba i rješavanja sporova.

Izraelska pozicija i promjene regionalnih odnosa

Moguće približavanje regionalnih država ima i šire geopolitičke posljedice, posebno za položaj Izraela. Ukoliko bi Iran, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan razvili djelotvornije mehanizme sigurnosne saradnje, to bi moglo promijeniti dosadašnje odnose snaga i ograničiti mogućnost da se regionalne krize koriste za produbljivanje postojećih podjela. Ghanadbashi smatra da bi jačanje nezavisnih odbrambenih kapaciteta regionalnih država moglo umanjiti izraelsku stratešku prednost i uticaj zapadnih sila. Međutim, takav ishod zavisio bi od stvarnog obima saradnje, a ne samo od političkih poruka. Razlike u sigurnosnim prioritetima, vojnim doktrinama i odnosima s Izraelom i dalje predstavljaju ozbiljne prepreke. Za Washington je sigurnost Izraela jedan od važnih elemenata bliskoistočne politike, uz očuvanje stabilnosti energetskih tokova i pristupa ključnim pomorskim pravcima. Zbog toga bi svaka značajnija promjena regionalne sigurnosne arhitekture imala posljedice i za američke strateške interese.

Hoće li američki uticaj oslabiti?

Prema Ghanadbashijevoj procjeni, dugoročno bi moglo doći do smanjenja američkog uticaja na Bliskom istoku. Takav proces ne bi nužno podrazumijevao potpuno povlačenje SAD-a, već postepeno prilagođavanje njegovoj ulozi u regiji.

Na promjene bi mogli uticati troškovi vojnog prisustva, nepovjerenje dijela regionalne javnosti prema američkoj politici i želja pojedinih država da samostalnije odlučuju o sigurnosnim pitanjima. Ukoliko regionalne sile uspiju razviti vlastite mehanizme saradnje, njihova zavisnost od vanjskih garancija mogla bi se smanjiti. Ipak, SAD i dalje raspolaže značajnim vojnim, ekonomskim i diplomatskim kapacitetima, dok brojne zemlje regije imaju duboke sigurnosne i ekonomske veze s Washingtonom. Zbog toga bi svaka promjena bila postepena i neizvjesna, a ne rezultat jednog sastanka ili kratkoročne diplomatske inicijative.

Od diplomatskog signala do trajnog poretka

Teheranski sastanak pokazuje da se regionalni akteri suočavaju sa sve većom potrebom da preispitaju postojeće sigurnosne modele. Ratovi, ekonomski pritisci i neizvjesnost u odnosima s velikim silama stvaraju prostor za nove oblike saradnje, ali njihov će uspjeh zavisiti od konkretnih političkih odluka. Iran bi ovu priliku mogao iskoristiti za jačanje diplomatskih veza, redovne konsultacije sa susjedima i razvoj prijedloga koji bi zajedničke interese pretvorili u trajne sporazume. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan, s druge strane, morat će uskladiti vlastite ambicije s potrebom za stabilnošću i očuvanjem postojećih međunarodnih partnerstava.

Ukoliko se takva saradnja nastavi, Bliski istok mogao bi postepeno krenuti prema modelu u kojem regionalne države imaju veću ulogu u određivanju vlastite sigurnosne budućnosti. To ne bi automatski značilo kraj američkog uticaja, niti nestanak sukoba i suparništava, ali bi moglo označiti važan pomak prema samostalnijem regionalnom odlučivanju. Zato se pravi značaj teheranskog susreta neće mjeriti samo izjavama njegovih učesnika, već i time hoće li nakon njega uslijediti konkretni dogovori. Tek će njihova primjena pokazati da li je riječ o privremenom odgovoru na aktuelnu krizu ili o početku dublje promjene sigurnosne arhitekture Bliskog istoka.