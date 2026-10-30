Zašto Egipat podržava Saudijsku Arabiju, ali oklijeva s ulaskom u Mekanski pakt?

Odnosi Egipta i Saudijske Arabije predstavljaju jedan od važnijih stubova političke ravnoteže arapskog svijeta. Dvije zemlje povezuju dugogodišnja strateška saradnja, zajednički ekonomski interesi i uvjerenje da bi ozbiljna destabilizacija Saudijske Arabije imala posljedice daleko izvan granica Arapskog poluostrva. Ipak, uprkos spremnosti Kaira da pruži podršku Rijadu u trenutku rastućih sigurnosnih nestabilnosti, Egipat zasad nije postao član Mekanskog pakta, odbrambenog sporazuma koji okuplja Saudijsku Arabiju, Tursku i Pakistan.

Na prvi pogled, takva odluka može djelovati proturječno. Ako Egipat smatra saudijsku sigurnost važnom za vlastitu stabilnost, zašto ne želi formalizirati vojnu saradnju s državama koje imaju slične interese? Odgovor se nalazi u specifičnom položaju Egipta, njegovim historijskim iskustvima i različitom razumijevanju regionalnih prijetnji.

Mekanski pakt, potpisan 7. augusta 2026. godine, predviđa da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve ostale. Takva odredba predstavlja ozbiljniju obavezu od uobičajene diplomatske ili vojne saradnje. Za Saudijsku Arabiju sporazum je način jačanja odvraćanja i diverzifikacije sigurnosnih partnerstava, posebno nakon što je postalo jasno da američke sigurnosne garancije ne pružaju uvijek očekivani stepen zaštite. Turska u njemu vidi mogućnost jačanja regionalnog uticaja i vlastite odbrambene industrije, dok Pakistan dodatno učvršćuje strateško partnerstvo s Rijadom. Egipat, međutim, svoje interese procjenjuje nešto drugačije.

Podrška Saudijskoj Arabiji nije isto što i ulazak u vojni savez

Kairo smatra da je stabilnost kraljevstva direktno povezana s egipatskim ekonomskim i geopolitičkim interesima. Saudijska Arabija predstavlja važnog ekonomskog partnera, investitora i izvor finansijske podrške egipatskoj privredi. Zato je razumljivo što je Egipat pokazao spremnost da pomogne Saudijskoj Arabiji. Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati izjavio je da će Kairo odgovoriti na saudijske zahtjeve za podršku. Egipatski parlament je 26. oktobra odobrio predsjedniku Abdelu Fattahu al-Sisiju poduzimanje potrebnih mjera za podršku odbrani Saudijske Arabije. Prema dostupnim informacijama, eventualno vojno angažiranje bilo bi uslovljeno saudijskim zahtjevom i usmjereno na odbranu saudijske teritorije.

Ovdje se, međutim, nalazi ključna razlika: Egipat želi zadržati pravo da samostalno odlučuje kada, kako i u kojoj mjeri će pružiti vojnu pomoć. Bilateralna podrška omogućava mu da reaguje u skladu s vlastitim interesima, dok bi članstvo u Mekanskom paktu podrazumijevalo znatno složenije obaveze i mogućnost uključivanja u sukobe čiji razvoj Kairo ne bi mogao u potpunosti kontrolirati.

Iran kao veoma osjetljivo pitanje

Jedan od najvažnijih razloga egipatskog opreza jeste pitanje odnosa prema Iranu. Saudijska Arabija i Iran godinama su bili regionalni rivali, a njihovo suparništvo uticalo je na sukobe u Jemenu, Iraku, Siriji i drugim dijelovima Bliskog istoka. Za Egipat bi ulazak u savez s jasno definisanim obavezama kolektivne odbrane mogao značiti svrstavanje u eventualnom sukobu s Iranom. To bi bilo problematično iz nekoliko razloga.

Prije svega, Kairo nema interes za otvaranje novog velikog regionalnog fronta. Egipatska ekonomija već se suočava s ozbiljnim izazovima, uključujući vanjski dug, inflaciju, nedostatak deviza i zavisnost od stranih investicija. Novi vojni sukob mogao bi dodatno ugroziti turizam, trgovinu, energetske tokove i pomorski saobraćaj. Osim toga, Egipat pokušava održavati diplomatske kanale s Teheranom. Takva politika omogućava mu da učestvuje u regionalnim pregovorima i izbjegne situaciju u kojoj bi bio posmatran kao dio vojnog bloka usmjerenog protiv Irana. Upravo je sposobnost razgovora s različitim regionalnim akterima jedna od važnih prednosti egipatske diplomatije. Ulazak u Mekanski pakt mogao bi tu prednost znatno umanjiti.

Rivalstvo za regionalno liderstvo i odnos s Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Postoji i pitanje regionalnog političkog uticaja. Egipat je historijski sebe smatrao jednom od vodećih država arapskog svijeta. Njegova politička, demografska, kulturna i vojna težina decenijama su mu osiguravale značajnu ulogu u oblikovanju regionalnih odnosa. Međutim, posljednjih godina Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati postali su mnogo snažniji ekonomski i politički akteri. Njihov finansijski uticaj dodatno je porastao, dok se Egipat zbog ekonomskih teškoća sve više oslanja na zaljevske investicije i finansijsku podršku.

Ulazak u Mekanski pakt mogao bi dodatno učvrstiti saudijsku poziciju kao centra novog regionalnog sigurnosnog sistema. Kairo bi se mogao naći u položaju partnera koji učestvuje u aranžmanu čije se strateške odluke uglavnom oblikuju u Rijadu i Ankari. Za egipatsko rukovodstvo to nije beznačajno pitanje. Podrška Saudijskoj Arabiji ne znači i prihvatanje njene vodeće uloge u svim regionalnim sigurnosnim pitanjima.

Dodatni problem predstavljaju odnosi s Emiratima. Abu Dhabi je jedan od najvažnijih egipatskih ekonomskih partnera, a Kairo nema interes da svojim ulaskom u novi savez bude protumačen kao svrstavanje uz saudijsko-tursku političku inicijativu na račun drugih zaljevskih partnera. Egipat nastoji izbjeći situaciju u kojoj bi morao birati između regionalnih saveznika

Strateška autonomija važnija od formalnog članstva

Egipatska politika ne predstavlja odbacivanje regionalne saradnje, već pokušaj da se ona razvija bez preuzimanja obaveza koje bi mogle ograničiti samostalnost države. Kairo već sarađuje sa Saudijskom Arabijom, Turskom i Pakistanom kroz četverostrani politički i sigurnosni format, poznat kao R4. Taj mehanizam omogućava konsultacije o regionalnim krizama, razmjenu procjena i koordinaciju bez automatskog preuzimanja obaveza kolektivne vojne odbrane.

Upravo takav model Egiptu više odgovara. Može podržavati saudijsku sigurnost, sarađivati s Turskom, održavati kontakte s Pakistanom i istovremeno ostaviti otvorena vrata za diplomatske odnose s Iranom. Uz to, ne mora ugrožavati svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, Grčkom, Kiprom i drugim partnerima.

Važno je i to što Egipat ne želi preuzeti dodatno vojno opterećenje. Njegovi strateški interesi nisu ograničeni na Bliski istok. Situacija u Libiji, rat u Sudanu, sigurnost Crvenog mora i sporovi oko voda Nila predstavljaju zasebne izazove koji zahtijevaju značajne političke, vojne i finansijske kapacitete. U takvim okolnostima, ulazak u vojni savez koji bi mogao otvoriti dodatne obaveze prema Iranu, Jemenu ili drugim regionalnim krizama mogao bi biti više teret nego prednost.

Egipat, iz svoje perspektive, želi zadržati prostor za samostalno djelovanje. Njegova podrška Saudijskoj Arabiji proizlazi iz konkretnih ekonomskih, sigurnosnih i geopolitičkih interesa, ali to ne znači da Kairo mora prihvatiti sve strateške prioritete Rijada. Za sada se čini da egipatsko rukovodstvo smatra kako je korisnije ostati blizak partner Mekanskog pakta nego postati njegov punopravni član. Suština egipatske politike jeste da podrška saudijskoj sigurnosti ne smije ugroziti vlastitu sigurnost. Kairo želi učestvovati u oblikovanju novog Bliskog istoka, ali ne želi da njegova budućnost zavisi od odluka koje donose drugi. Za državu koja se suočava s brojnim unutrašnjim i vanjskim izazovima, strateška autonomija možda je trenutno vrednija od članstva u bilo kojem vojnom savezu.

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