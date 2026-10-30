Jemenska vojska demantovala saudijske tvrdnje o napadu dronom na Meku

Brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik Oružanih snaga Jemena, izjavio je da jemenske snage u četvrtak nisu izvodile nikakve operacije protiv teritorije Saudijske Arabije, odbacivši saudijsku tvrdnju o presretanju drona iznad Meke kao tešku klevetu i potpunu neistinu.

U saopćenju, Oružane snage Jemena navele su da njihove operacije ciljaju isključivo saudijska naftna postrojenja i vojne baze, dodajući da niko u svijetu ne vjeruje optužbama i izmišljotinama koje plasira zločinački režim Al Saud.

Saree je naglasio da su ponovljene optužbe saudijskih zvaničnika na račun Oružanih snaga Jemena usmjerene na provociranje osjećanja muslimana širom svijeta.

Ova najnovija razmjena optužbi dolazi u trenutku intenziviranja saudijskih vojnih operacija protiv Jemena. Yahya Saree je izvijestio da su saudijske snage u protekla 24 sata izvele 101 zračni i raketni napad na glavni grad Sanu i osam drugih provincija, čime je ukupan broj napada od početka eskalacije dostigao 3.480.

Glasnogovornik jemenske vlade Omar al-Bukhaiti također je osudio napade, posebno smrtonosni napad na pijacu Al-Hazm u provinciji Al-Jawf, u kojem je, prema izvještajima, poginulo 14 civila, a ranjeno 15, među kojima i tri žene. Pozvao je na utvrđivanje odgovornosti i kritikovao šutnju međunarodne zajednice.

Kontinuirani napadi izazvali su zabrinutost zbog civilnih žrtava i štete na infrastrukturi, dodatno pogoršavajući humanitarnu krizu u Jemenu, koja se produbljuje godinama sukoba i ekonomskih ograničenja još od marta 2015. godine.