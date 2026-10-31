Glasnogovornik talibana: Pakistan nije spreman za mirno rješavanje sporova

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Zabihullah Mujahid, glasnogovornik talibana, danas je (subota, 21. novembar) izjavio da je grupa uložila napore da mirno riješi tenzije s Pakistanom, ali da Islamabad nije spreman da krene naprijed s pregovorima.

U intervjuu za Radio Hurriyat, medij blizak talibanima, Mujahid je izjavio da su razmijenjene poruke između talibanskih i pakistanskih zvaničnika uz posredovanje nekoliko zemalja, ali da jasan put do postizanja rezultata još nije utvrđen.

Tvrdio je da talibani nisu inicirali tenzije i da su u nedavnim sukobima bili u defanzivi. Glasnogovornik talibana je također rekao da je grupa uložila posljednje napore da mirno riješi razlike, ali Pakistan i dalje insistira na politikama za koje je rekao da nisu uspjele.

Mujahid je naglasio da talibani žele riješiti razlike dijalogom i da ne prihvataju odgovornost za započinjanje krize.

Vrijedi napomenuti da se tenzije između talibana i Pakistana nastavljaju uglavnom zbog optužbi Islamabada da grupa Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) djeluje u Afganistanu i koristi zemlju za napad na Pakistan. Talibani odbacuju ove optužbe i smatraju da je nesigurnost Pakistana unutrašnje pitanje zemlje.