Dva tankera zaustavljena u Hormuškom moreuzu

Mornarica Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) saopštila je da su dva naftna tankera, koja su pokušala ploviti neovlaštenim rutama kroz Hormuški moreuz, doživjela incidente, te da su zaustavljena u južnim vodama moreuza.

U saopštenju objavljenom u petak, mornarica IRGC-a navodi da su dva naftna tankera – jedan u istočnom, a drugi u zapadnom dijelu Hormuškog moreuza – doživjela incidente i bila zaustavljena u južnim vodama moreuza dok su pokušavala ploviti neovlaštenim rutama.

Prema navodima iz saopštenja, oba plovila su isključila sve navigacijske i pozicijske sisteme te su, uz podršku „terorističke vojske SAD-a”, pokušala napustiti Hormuški moreuz koristeći neovlaštene rute.

U saopštenju se navodi da su, uprkos primanju nekoliko radioupozorenja, tankeri ignorisali instrukcije, ušli u nesigurno područje i doživjeli incidente, nakon čega su zaustavljeni kod južne obale Hormuškog moreuza.

Dodaje se da su zaustavljanje i požari na plovilima koja su prekršila propise posljedica neprijateljskih djelovanja „terorističke vojske SAD-a”, kao i nepoštivanja iranskih propisa koji regulišu plovidbu kroz Hormuški moreuz od strane navedenih tankera.