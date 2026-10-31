Hiljade ljudi okupilo se u pariškim predgrađima kako bi odali počast žrtvama antimuslimanskog napada

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), hiljade ljudi okupilo se u petak navečer u jednom od siromašnih predgrađa Pariza kako bi odali počast žrtvama pucnjave koja se dogodila prije sedmicu dana, u kojoj je napadač namjerno ciljao muslimane ili osobe afričkog porijekla.

Prema izvještaju Al Jazeere, napad se dogodio prošlog petka u mjestu "Torrab" jugozapadno od Pariza, u kojem je ubijena jedna osoba, a ranjeno sedam drugih, uključujući djevojčicu. Incident je izazvao žestoku debatu o rasizmu u francuskim političkim i medijskim krugovima.

Francusko tužilaštvo za borbu protiv terorizma saopštilo je u četvrtak da je 39-godišnji osumnjičeni za napad, identifikovan kao Kevin T., priznao tokom ispitivanja da je tražio žrtve koje su muslimanske, afričke ili sjevernoafričke nacionalnosti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je napad kao unaprijed smišljeni, rasistički čin terorizma u kojem su ljudi bili meta napada zbog boje kože ili svoje percipirane religije.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez također je osudio napad, nazvavši ga "jasnim terorističkim zločinom".