Imam džuma-namaza u Teheranu istakao nacionalni zahtjev za promjenom iranske nuklearne doktrine

Obraćajući se vjernicima tokom džuma-namaza u Teheranu, Mohammad Javad Haj Ali Akbari upozorio je na američke pozive na pregovore, rekavši da slanje pisama i posrednika ne bi trebalo navesti Iran da smanji gard.

Iskustvo je pokazalo, napomenuo je, da kada Amerikanci govore o pregovorima i šalju poruke, može biti u toku ozbiljnija opasnost ili zavjera nego kada otvoreno prijete ratom.

Okrećući se debati o mogućoj reviziji iranske nuklearne doktrine, imam je naglasio da prijedlog nije ni ishitrena ni emocionalna reakcija, već rezultat nacionalne zrelosti i svijesti.

Rekao je da su iranski protivnici prešli sve crvene linije nacije, ubili i ubili vođu Islamske revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hamneija, te da nisu ispunili svoje obaveze i sporazume.

On je rekao da je iranski narod godinama proživljavao bolna iskustva kao rezultat ponašanja druge strane i da sada s većom sviješću i uvidom pokreće pitanje revizije nuklearne doktrine, smatrajući je jednim od sredstava odvraćanja i osiguranja nacionalne sigurnosti.

Ali Akbari je rekao da je zahtjev utemeljen na pravu iranske nacije da živi dostojanstveno. Napomenuo je da su neki ljutito reagirali na prijedlog, ali je naglasio da on predstavlja volju nacije i da se ne bi trebao pripisivati ​​nijednoj određenoj grupi.

Prema riječima vođe, više od 70 posto ispitanika u nekim prethodnim anketama podržalo je reviziju nuklearne doktrine. Otkako je pitanje javno pokrenuto, rekao je, pojavio se val podrške i zahtjeva iz različitih segmenata društva, uključujući studente univerziteta, učenike, profesore, intelektualce i članove profesionalnih udruženja.

Opisujući problem kao nacionalni zahtjev, Ali Akbari pozvao je akademike, stručnjake i druge specijaliste da prouče stvar i iznesu svoje prijedloge i planove. Također je pozvao nadležne zvaničnike da provedu daljnje procjene kako bi rezultirajući prijedlozi mogli biti dostavljeni vođi Islamske revolucije, ajetullahu Modžtabi Huseiniju Haemneiju.

Imam džuma-namaza rekao je da će se slijediti svaka konačna odluka koju donese vođa, naglašavajući da svi stoje pod njegovom zastavom.