Šiitska fondacija Amerike poziva na oslobađanje pritvorenika u Bahreinu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitska fondacija Amerike izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o hapšenju propovjednika, hvalospjeva i organizatora šiitskih ceremonija žalosti u Bahreinu tokom dana obilježavanja godišnjice šehadeta hazreti Fatime. Fondacija je saopštila da je, na osnovu informacija koje je direktno primila, u posljednjih nekoliko sedmica uhapšeno najmanje šest osoba i da pomno prati ovaj problem.

Šiitska fondacija Amerike iznijela je sljedeći zahtjev:

Oslobađanje pritvorenih zbog njihovih vjerskih uvjerenja: Svako ko je pritvoren isključivo zbog održavanja vjerskog govora, održavanja vjerske eulogije ili organiziranja vjerske ceremonije treba biti odmah i bezuvjetno pušten na slobodu.

Poštivanje pravičnog postupka i humanog postupanja prema pritvorenicima: Pritvorenici trebaju biti obaviješteni o razlozima hapšenja, imati pristup advokatu i članovima porodice te biti zaštićeni od mučenja ili zlostavljanja.

Poštivanje prava na održavanje vjerskih ceremonija: Bahrein se pridržava odredbi Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji priznaje slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja. Šiiti bi trebali moći žaliti u spomen na Hazreti Fatimu Zehru bez straha od hapšenja.

Međunarodna pažnja: Šiitska muslimanska fondacija pozvala je stručnjake UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja da posjete Bahrein i pozvala je vlade s vezama s tom zemljom, uključujući Sjedinjene Američke Države, da javno pokrenu ova pitanja i prate ih.

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja je univerzalno pravo i niko ne bi trebao biti zatvoren zbog hvalospjeva, držanja vjerskih govora ili žalosti. Šiitska muslimanska fondacija izjavila je da je primila direktne izvještaje o ovim hapšenjima i da će nastaviti pratiti situaciju i objaviti nove vijesti i detalje čim dobije potvrđene informacije.