  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

Šiitska fondacija Amerike poziva na oslobađanje pritvorenika u Bahreinu

31 oktobar 2026 - 23:52
News ID: 1885001
Šiitska fondacija Amerike poziva na oslobađanje pritvorenika u Bahreinu

ABNA24: Nakon izvještaja o hapšenju brojnih šiitskih hatiba i učača ilahija u Bahreinu, Šiitska fondacija Amerike pozvala je na objavljivanje mjesta boravka pritvorenika, njihov pristup advokatima i porodicama, te na oslobađanje onih koji su uhapšeni isključivo zbog svojih vjerskih aktivnosti, te naglasila da bi šiiti trebali moći žaliti za hazreti Fatimom Zehrom bez straha od hapšenja.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitska fondacija Amerike izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o hapšenju propovjednika, hvalospjeva i organizatora šiitskih ceremonija žalosti u Bahreinu tokom dana obilježavanja godišnjice šehadeta hazreti Fatime. Fondacija je saopštila da je, na osnovu informacija koje je direktno primila, u posljednjih nekoliko sedmica uhapšeno najmanje šest osoba i da pomno prati ovaj problem.

Šiitska fondacija Amerike iznijela je sljedeći zahtjev:

Oslobađanje pritvorenih zbog njihovih vjerskih uvjerenja: Svako ko je pritvoren isključivo zbog održavanja vjerskog govora, održavanja vjerske eulogije ili organiziranja vjerske ceremonije treba biti odmah i bezuvjetno pušten na slobodu.

Poštivanje pravičnog postupka i humanog postupanja prema pritvorenicima: Pritvorenici trebaju biti obaviješteni o razlozima hapšenja, imati pristup advokatu i članovima porodice te biti zaštićeni od mučenja ili zlostavljanja.

Poštivanje prava na održavanje vjerskih ceremonija: Bahrein se pridržava odredbi Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji priznaje slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja. Šiiti bi trebali moći žaliti u spomen na Hazreti Fatimu Zehru bez straha od hapšenja.

Međunarodna pažnja: Šiitska muslimanska fondacija pozvala je stručnjake UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja da posjete Bahrein i pozvala je vlade s vezama s tom zemljom, uključujući Sjedinjene Američke Države, da javno pokrenu ova pitanja i prate ih.

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja je univerzalno pravo i niko ne bi trebao biti zatvoren zbog hvalospjeva, držanja vjerskih govora ili žalosti. Šiitska muslimanska fondacija izjavila je da je primila direktne izvještaje o ovim hapšenjima i da će nastaviti pratiti situaciju i objaviti nove vijesti i detalje čim dobije potvrđene informacije.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha